Zwei kuriose Siege an einem Tag: Zverev im Cincinnati-Viertelfinale

Alexander Zverev hat nach einem ungewöhnlichen Arbeitstag das Viertelfinale beim ATP-Masters in Cincinnati (in dieser Woche LIVE bei Sky!) erreicht. Nachdem er zuvor mit einem Vier-Minuten-Auftritt den US-Amerikaner Brandon Nakashima endgültig geschlagen hatte, bezwang er im Achtelfinale einige Stunden später auch Karen Chatschanow. Zverev profitierte dabei von einer Aufgabe seines Gegners beim Stand von 7:5, 3:0.

Gegen den formstarken Chatschanow hatte Zverev zuletzt noch verloren. Beim ATP-Turnier in Toronto siegte der Russe trotz eines Matchballs des Deutschen in einem extrem engen Halbfinale. Diesmal war Zverev gegen einen möglicherweise bereits angeschlagenen Gegner von Beginn an der dominierende Spieler.

Zverev schlug gewohnt stark auf, leistete sich nur wenige Fehler und präsentierte sich auch mutig und aggressiv. Immer wieder suchte er den Weg ans Netz und hatte damit großen Erfolg. Auf den Weg zu den US Open (ab 24. August) kommt der Hamburger immer besser in Fahrt, die ganz kniffligen Aufgaben in Cincinnati warten aber noch. Im Viertelfinale trifft Zverev womöglich auf Toronto-Sieger Ben Shelton, anschließend könnte ein Duell mit Topstar Carlos Alcaraz warten.

Vor seinem Achtelfinal-Auftritt hatte Zverev am Mittwochmittag (Ortszeit) bereits „nachsitzen“ müssen. Am Vortag war die Partie gegen Nakashima beim Stand von 6:4, 5:4 und Aufschlag Zverevs wegen eines Gewitters über Nacht unterbrochen worden. Zverev brauchte anschließend nur sechs Ballwechsel, um die Hürde zu nehmen und ins Achtelfinale des mit 9,2 Millionen US-Dollar dotierten Hartplatz-Turniers einzuziehen.

Fritz überraschend in Cincinnati out

Nicht mehr im Turnier dabei ist völlig überraschend der Weltranglistenvierte Taylor Fritz. Der US-Amerikaner, ein Angstgegner Zverevs, scheiterte im Achtelfinale am Franzosen Térence Atmane mit 6:3, 5:7, 3:6. „Das ist der größte Sieg meiner Karriere, mir fehlen die Worte, es ist außergewöhnlich“, sagte Atmane, die Nummer 136 der Welt, im Anschluss.

