Zwei neue Ausfälle bei Tabellenführer Salzburg

Der FC Red Bull Salzburg muss im vorletzten Spiel des Grunddurchgangs in der ADMIRAL Bundesliga auf Stefan Lainer und Sota Kitano verzichten. Beide fallen mit Oberschenkelverletzungen für längere Zeit aus. Damit verschärft sich die personelle Situation beim Tabellenführer vor dem Heimspiel am Sonntag (ab 16 Uhr live auf Sky Sport Austria – streame mit Sky X!) gegen den TSV Hartberg.

Neben Lainer und Kitano stehen auch Takumu Kawamura (Knie), John Mellberg (Oberschenkel), Justin Omoregie (Schulter) und Yorbe Vertessen (Oberschenkel) nicht zur Verfügung. Fraglich ist zudem der Einsatz von Jannik Schuster, der sich beim Aufwärmen vor dem Spiel gegen den LASK eine Adduktorenverletzung zugezogen hat. Positiv aus Salzburger Sicht: Valentin Sulzbacher ist nach langer Verletzungspause wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen.

Sportlich geht Salzburg mit Rückenwind in das Duell. Der Tabellenführer gewann zuletzt auswärts beim LASK . Trainer Daniel Beichler schrieb zudem Bundesliga-Geschichte: Er ist der erste Coach, dessen Team bei seinem Debüt-Auswärtsspiel fünf Tore erzielte.

Gegner Hartberg reist als Tabellenfünfter in die Red Bull Arena und kämpft noch um einen Platz in der Meistergruppe. Die Steirer präsentieren sich seit Monaten stabil: In elf der vergangenen zwölf Bundesliga-Partien blieb das Team ungeschlagen (fünf Siege, sechs Unentschieden). Seit Anfang Oktober kassierte kein Team weniger Niederlagen. Nur der LASK (27 Punkte) und Salzburg (22) sammelten in diesem Zeitraum mehr Zähler als Hartberg (21).

Salzburg gegen Hartberg in der Bundesliga noch ungeschlagen

Die Statistik spricht dennoch klar für die Gastgeber. Salzburg ist in der Bundesliga gegen Hartberg ungeschlagen (17 Siege, zwei Unentschieden).

Trainer Daniel Beichler mahnt trotz des klaren Auswärtserfolgs zuletzt zur Konzentration: Der Sieg in Linz sei wichtig gewesen, nun gelte der volle Fokus jedoch Hartberg. Entscheidend werde sein, „von Beginn weg richtig hart zu arbeiten“ und gedanklich klar zu bleiben.

Auch Winter-Neuzugang Tim Drexler blickt optimistisch auf die Partie. Der Trainerwechsel habe zwar für eine turbulente Anfangsphase gesorgt, der frühe Einsatz nach seiner Verpflichtung habe ihm jedoch geholfen, schnell anzukommen. Gegen Hartberg sei das Ziel eindeutig: ein Heimsieg.

Alle Partien der vorletzten Runde werden am Sonntag zeitgleich angepfiffen. Geleitet wird das Spiel in der Red Bull Arena von Schiedsrichter Isa Simsek.

Artikelbild: GEPA