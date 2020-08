Zwei Neue und zwei Rückkehrer beim VSV

Nach dem aufgehobenen Transferstopp in der ICE-Hockey-Liga hat der VSV am Dienstag Neuverpflichtungen verkündet. Die Villacher holten mit den zuletzt in der zweiten Liga Deutschlands spielenden Sebastian Zauner (25/Verteidiger) und Julian Kornelli (23/Stürmer) zwei Akteure mit österreichischer Lizenz.

Zudem kehrten mit den Stürmern Daniel Wachter (zuletzt Innsbruck) und Philipp Kreuzer (KAC) zwei Ex-Cracks in das Team von Neo-Trainer Dan Ceman zurück. Weil auch Stefan Bacher, Nico Brunner und Christof Wappis verlängerten, haben die Kärntner nun 13 Kaderspieler (vier Legionäre) an Bord.

(APA)

Bild: GEPA