Zwei „Provinzteams“ auf dem Weg zu NBA-Giganten

Die in der Nacht auf Freitag (2.30 Uhr MESZ) beginnende „best of seven“-Finalserie der National Basketball Association (NBA) wartet zwar nicht mit den ganz großen Namen, dafür aber einem neuen Champion aus der „Provinz“ auf. Weder die Oklahoma City Thunder noch die Indiana Pacers haben die Larry O’Brien Championship Trophy bisher stemmen dürfen, gerade der Finaleinzug der Pacers darf als handfeste Überraschung gelten.

Nicht Titelverteidiger Boston Celtics, die Los Angeles Lakers, die Golden State Warriors oder ein anderes der großen NBA-Teams hat es diesmal ins Finale geschafft. Vielmehr sind es zwei Vertreter der in den USA als „small market“-Teams bezeichneten Mannschaften, die sich im Kampf um den zum 79. Mal ausgespielten Titel gegenüberstehen. Clubs also aus den kleinen Märkten, die vergleichsweise weniger Fan- und Medieninteresse auf sich ziehen. Den beiden „Dorfvereinen“ aus Indianapolis (ca. 890.000 Einwohner, Metropolregion 2,1 Mio.) und Oklahoma City (ca. 700.000 Einwohner, Metropolregion 1,4 Mio.) war das in den vergangenen Monaten egal, sie gingen unbeirrt ihren Weg.

Beide Franchises haben sich das NBA-System zunutze gemacht, das die schwächeren Mannschaften von einer Saison zur anderen mit dem Draft begünstigt und die teureren mit einem mehrstufigen Gehaltsobergrenzen-System bestraft. Zum ersten Mal seit 2003 und der Einführung des „salary cap“ liegen die beiden Teams, die um den Titel kämpfen, unterhalb der Obergrenze. Die Absicht der Erfinder, die sportliche Ausgeglichenheit in der Meisterschaft zu fördern, ging diesmal voll auf.

Oklahoma rauscht durch die NBA-Saison – Pacers strecken sich

Die Finalserie beginnt in Oklahoma City, für den Gastgeber der Spiele eins und zwei scheint der Weg zum Titel eigentlich simpel und banal: Einfach genauso weitermachen. „Sie sind das beste Team auf diesem Planeten“, sagte Rick Carlisle, der Trainer der Pacers, nachdem Oklahoma das letzte Aufeinandertreffen Ende März souverän mit 132:111 gewonnen hatte. Und die zusätzlich schlechte Nachricht für Indiana: OKC konnte damals nicht auf alle Leistungsträger zählen, ist seitdem also noch besser geworden.

Die Thunder, die bis 2008 an ganz anderem Ort als Seattle Supersonics firmierten, demonstrierten schon im Grunddurchgang als Nummer eins im Westen ihre Stärke. Mit vier Siegen mit mindestens 30 Punkten Vorsprung krallten sie sich inklusive Playoffs einen NBA-Rekord. In der zweiten Saisonphase gab es einen „sweep“ gegen Memphis, dann einen 4:3-Fight gegen den 2023er-Champion Denver Nuggets um Superstar Nikola Jokic und schließlich ein klares 4:1 über die Minnesota Timberwolves. Herausragender Mann ist der kanadische MVP Shai Gilgeous-Alexander, mit Lu Dort und Jalen Williams verfügt man über ausgezeichnete Defensivakteure.

Etwas mehr strecken mussten sich die Pacers, die erstmals seit 2000 wieder im Finale stehen. Zur großen Überraschung aller warfen sie die Cleveland Cavaliers, das vermeintlich beste Team des Ostens, aus dem Rennen. Die Mannschaft um Pascal Siakam und Tyrese Haliburton hat eine Stärke: Sie erlaubt sich kaum Ballverluste. Auf Verluste sind allerdings auch die Buchmacher nicht scharf: Die Pacers sind bei ihnen krasser Außenseiter.

