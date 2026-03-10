Zwei üble Patzer! Spurs wechseln Torhüter nach 17 Minuten
Ein kurzer Abend zum Vergessen: Tottenham Hotspur hat im Champions-League-Achtelfinale bei Atlético Madrid seinen Torhüter-Debütanten Antonin Kinsky nach 17 verheerenden Minuten ausgewechselt.
Der Tscheche war vor dem 1:0 für die Spanier durch Marcos Llorente (6.) mit Ball am Fuß weggerutscht, vor dem 2:0 durch Antoine Griezmann (14.) rutschte dann Micky van de Ven aus.
Tor – 1:0 Marcos Llorente (6.) | ATM-TOT
Nur 30 Sekunden später unterlief Kinsky erneut ein fataler Patzer, er trat bei einem Passversuch neben den Ball. Julian Alvarez schob ein (15.). Teammanager Igor Tudor beendete Kinskys Champions-League-Debüt danach umgehend, er brachte Guglielmo Vicario, den er wegen schwacher Leistungen eigentlich aus dem Tor genommen hatte. Vicario kassierte nur fünf Minuten später den vierten Treffer durch Robin Le Normand.
Tottenham ist in der Premier League abstiegsbedroht, Tudor hat seine ersten drei Ligaspiele im Amt allesamt verloren.
(SID)/Bild: Imago