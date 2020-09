Zwei Umstellungen: Das ist die ÖFB-Startelf gegen Rumänien

Österreichs Fußball-Teamchef Franco Foda hat in seiner Startformation für das Heimspiel am (heutigen) Montagabend gegen Rumänien zwei Veränderungen vorgenommen. Im Vergleich zum 2:1-Auftaktsieg in der Nations League am Freitag in Norwegen rücken im zentralen Mittelfeld Kapitän Julian Baumgartlinger, der sein 75. Länderspiel bestreitet, und Florian Grillitsch in die Mannschaft. Karim Onisiwo und Stefan Ilsanker sind Ersatz.

Martin Hinteregger beginnt an seinem 28. Geburtstag trotz der Sprunggelenksprellung, die er sich in Oslo zugezogen hatte, in der Innenverteidigung. Im Tor erhielt erneut LASK-Schlussmann Alexander Schlager den Vorzug gegenüber Salzburgs Cican Stankovic.

Aufstellung Österreich: A. Schlager – Lainer, Posch, Hinteregger, Ulmer – Baumgartlinger, Grillitsch – X. Schlager, Sabitzer, Baumgartner – Gregoritsch

(APA)

Artikelbild: GEPA