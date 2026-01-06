Zwei Verstärkungen für WAC-Trainerteam bei Start in Vorbereitung

Am Dienstag hat auch der WAC die Vorbereitung auf die Frühjahrssaison in der Fußball-Bundesliga aufgenommen.

Die Wolfsberger hielten ihre erste Einheit auf dem Sportplatz St. Andrä bei eisigen Temperaturen ab. Spielmacher Dejan Zukic suchte man vergeblich, der 24-jährige Serbe wird laut Angaben des Tabellenachten erst am Donnerstag zur Mannschaft stoßen. Alessandro Schöpf, Dominik Baumgartner, David Atanga und Ryan Ogam trainierten vorerst nur individuell.

Veränderungen gab es im Trainerstab. Chefcoach Ismail Atalan wird ab sofort mit dem 29-jährigen Deutschen Jonas Hildebrandt ein neuer Co-Trainer zur Verfügung stehen, der im Herbst schon bei den Wolfsbergern hospitiert hatte. Als Individualtrainer wurde David Sencar engagiert, der 41-jährige Steirer hatte diese Funktion zuletzt auch bei Zweitligist Kapfenberg ausgeführt. Der WAC startet am 1. Februar mit dem Cup-Viertelfinale gegen Salzburg ins Jahr 2026.

WAC in Spanien auf Trainingslager

Zum Abschluss der ersten Trainingswoche ist am Samstag (14.00 Uhr) in Moosburg ein Test gegen Regionalligist Velden angesetzt. Am 13. Jänner geht es für den Cupsieger ins Trainingslager nach Jerez in Spanien. Bereits im Trainingslager in Belek in der Türkei ist der LASK seit dem heutigen Dreikönigstag. Bei Rapid und der Austria standen Leistungstests auf dem Programm, ehe die beiden Wiener Clubs am Mittwoch auch das Mannschaftstraining aufnehmen.

(APA/Red.).

Beitragsbild: GEPA.