Zwei Villarreal-Traumtore rauben Real wohl letzte Meisterchance

Real Madrid hat im Titelkampf der spanischen Fußball-Liga einen weiteren Rückschlag einstecken müssen. Die „Königlichen“ unterlagen mit dem zuletzt angeschlagenen ÖFB-Star David Alaba, der in der Halbzeitpause von Trainer Carlo Ancelotti ausgewechselt wurde, Villarreal in einer packenden Partie überraschend mit 2:3 (1:1). Samuel Chukwueze wurde mit zwei Traumtoren zum Matchwinner für die Gäste.

Damit fiel auch eine Vorentscheidung in der Meisterschaft, zehn Runden vor Saisonende hat Real weiter einen Rückstand von zwölf Punkten auf den FC Barcelona. Die Katalanen haben allerdings ein Spiel weniger ausgetragen und können den Vorsprung am Montag gegen FC Girona weiter ausbauen. Real misslang damit auch die Generalprobe für das Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen Chelsea am Mittwoch. Villarreal, das auch schon das erste Liga-Duell gegen Real im Jänner gewonnen hatte (2:1), kletterte im Kampf um die Europacup-Startplätze vorübergehend auf Platz fünf.

Die Madrilenen gingen durch ein unglückliches Eigentor von Pau Torres (16.) nach Asensio-Hereingabe in Führung. Chukwueze vernaschte Nacho vor 57.887 Zuschauern im Estadio Santiago Bernabeu und traf noch vor der Pause zum zwischenzeitlichen Ausgleich (39.). Nur wenige Minuten nach Seitenwechsel stellte Vinicius Jr. nach einem Solo gegen vier Villarreal-Verteidiger mit seinem neunten Liga-Tor den alten Vorsprung wieder her (48.). Doch das „Gelbe U-Boot“ blieb hartnäckig und drehte die Partie durch Jose Morales (70.) sowie einen perfekten Schuss ins lange Eck von Chukwueze (80.).

(APA).

Beitragsbild: Imago.