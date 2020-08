Zwei weitere Neuzugänge für den TSV Hartberg

via

via Sky Sport Austria

Nach Leihspieler Samson Tijani von Red Bull Salzburg gibt der TSV Hartberg am Donnerstag zwei weitere Neuzugänge bekannt.

Julius Ertlthaler (23) wechselt vom SV Mattersburg zum TSV Prolactal Hartberg in die Oststeiermark und unterschreibt einen Jahresvertrag bis Sommer 2021. Für die Burgenländer absolvierte der offensive Mittelfeldspieler 56 Bundesliga-Spiele.

Borna Petrovic unterschreibt einen Zweijahresvertrag bis Sommer 2022. Der 22-jährige Mittelstürmer aus Kroatien wechselt vom kroatischen Meister Dinamo Zagreb zum TSV Hartberg.

Zuletzt war Petrovic von Dinamo Zagreb an die slowenische Mannschaft Rudar Velenje verliehen. In der Saison 2019/20 absolvierte Petrovic 16 Spiele in der Prva Liga (1. Liga Slowenien) und erzielte dabei drei Treffer.

Dossou vor Wechsel nach Frankreich

Verlassen wird den TSV Hartberg hingegen Jodel Dossou. Der 28-jährige soll vor einem Wechsel in die zweite französische Liga stehen. Dossou konnte in der vergangen Saison sieben Tore für die Hartberger erzielen und fünf vorbereiten.

