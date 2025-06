Zweistellig! WSG Tirol startet mit Kantersieg in die Vorbereitung

Der WSG Tirol ist ein gelungener Start in die Vorbereitung auf die neue Bundesliga-Saison geglückt. Gegen den Tiroler Regionalligisten SC Mils siegten die Wattener am Samstagnachmittag deutlich mit 10:0.

Der erst 18-jährige WSG-Youngster Christian Huetz konnte dabei mit einem Triplepack aufzeigen. Die weiteren Treffer für das Team von Trainer Philipp Semlic erzielten Jamie Lawrence, David Jaunegg, Lukas Hinterseer, Tobias Anselm, Mahamadou Diarra, Jaden Mazou Bambara, und Yannick Vötter.

Das nächste Testspiel für die WSG Tirol steht bereits in drei Tagen in München an. Dort wartet auf die Tiroler ein Duell mit den FC Bayern München Amateuren am FC Bayern Campus.