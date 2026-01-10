Zweistelliger Triumph! Bruins feiern höchsten NHL-Saisonsieg

Die Boston Bruins haben in der NHL den bislang höchsten Saisonsieg gefeiert.

Die Franchise aus Massachusetts bezwang die New York Rangers am Samstag 10:2 und bleibt nach dem vierten Sieg aus den vergangenen fünf Spielen in Schlagdistanz zu den Playoff-Rängen der Eastern Conference.

Nach einem frühen Rückstand durch Mika Zibanejad (2.) drehte Boston vor heimischer Kulisse auf. Marat Chusnutdinow (3./27.), Pavel Zacha (8./20./32.), Fraser Minten (22.) und Charlie McAvoy (36.) sorgten schon nach zwei Dritteln mit sieben Treffern für klare Verhältnisse. Im Schlussabschnitt legten erneut Chusnutdinow (44./59.) und Minten (52.) nach. J.T. Miller (34.) betrieb für die Rangers zwischenzeitlich Ergebniskosmetik.

Bruins mit 24. Saisonsieg

Boston feierte damit den 24. Erfolg im 45. Spiel. Das Team des deutschen Trainers Marco Sturm, der beim sechsmaligen Stanley-Cup-Sieger seit dieser Saison und erstmals als Headcoach in der NHL hinter der Bande steht, hat damit weiter alle Chancen im Kampf um die Wildcard-Plätze.

(SID/Red.)

Beitragsbild: Imago.