Zweite ÖTV-Spielerin im Hauptfeld: Kraus schafft Indian Wells-Qualifikation

Die Wienerin Sinja Kraus hat beim WTA1000-Tennisturnier in Miami die Quali überstanden. Einem 7:6(4),6:3 gegen die Serbin Lola Radivojevic ließ sie gegen die Lettin Darja Semenistaja ein 6:2,6:3 folgen.

Damit gesellt sich Kraus zu Lilli Tagger, die Osttirolerin hat wie in Indian Wells eine Wildcard erhalten und trifft mit der US-Amerikanerin Alycia Parks auf eine andere Qualifikantin. Kraus bekommt es mit der Deutschen Ella Seidel zu tun.

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Auch Julia Grabher war ausgelost worden. Die Vorarlbergerin war von einem hinteren Platz auf der Warteliste ins Feld gerutscht, wurde darüber von der WTA aber nicht informiert und blieb daher in Wien, wie ihr Trainer Günter Bresnik der APA erklärte. „Das ärgert mich mehr als zuletzt Antalya, wo sie zwei von drei Turnieren verletzungsbedingt verpasst hat“, meint der Coach über die verpasste Chance. Ihr nächstes Turnier bestreitet Grabher ab dem Oster-Wochenende beim 500er-Heimevent in Linz.

(APA)/Bild: Imago