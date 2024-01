Eishockey-Meister Red Bull Salzburg hat in der ICE Hockey League die zweite Niederlage binnen 24 Stunden kassiert. Nach dem 3:4 am Freitag beim HC Innsbruck setzte es am Samstag gegen HCB Südtirol ein 1:4, damit rutschten die „Bullen“ auf Platz vier ab und liegen weiterhin vier Punkte hinter Spitzenreiter KAC.

Eine bittere Pleite gab es auch für die Vienna Capitals, die bei den Pustertal Wölfen 1:2 verloren. Fehervar schob sich dank eines 4:3 bei Asiago Hockey auf Rang zwei.

Salzburg kann Überlegenheit nicht nutzen

In Bozen endete bei der Neuauflage des jüngsten ICE-Finales das erste Drittel trotz Vorteilen für Salzburg torlos. Die Führung der Gäste durch Peter Hochkofler (23.) hielt nur wenige Sekunden, Connor Ford glich aus (24.), und schließlich stellte Michael Halmo gegen den Spielverlauf auf 2:1 für Südtirol.

In der 45. Minute schlug Halmo neuerlich zu, und als die Salzburger alles nach vorne warfen, sorgte Davis Vandane mit einem Empty-Net-Goal (59.) für den Endstand. Damit behielt in allen vier Saisonduellen jeweils das Heimteam die Oberhand.

Die Capitals gerieten gegen Pustertal durch ein Tor von Alex Petan (16.) in Rückstand, Reid Stefanson glich zu Beginn des Mitteldrittels in Überzahl aus (21.). Das entscheidende Tor für die Hausherren glückte Raphael Andergassen (37.). Den Capitals fehlen nun schon acht Punkte auf die Top Ten.

(APA) / Bild: GEPA