Zweiter Saisonsieg: Toronto beendet Niederlagen-Serie ohne Pöltl

Die Toronto Raptors haben eine kompletten Fehlstart in die neue Saison der National Basketball Association (NBA) vermieden.

Nach vier Niederlagen hintereinander feierten die Kanadier, die neuerlich ohne den am Rücken verletzten Jakob Pöltl auskommen mussten, am Freitag (Ortszeit) bei den Cleveland Cavaliers mit 112:101 den zweiten Sieg im Spieljahr. RJ Barrett, Brandon Ingram und Jamison Battle erzielten je 20 Punkte.

Die Partie in Ohio war die erste, die auch zum NBA-Cup (Osten, Gruppe A) zählte. Nächster Gegner der Raptors sind am Montag in Toronto die Memphis Grizzlies, die mit einem 112:117 gegen die Los Angeles Lakers die dritte Niederlage im sechsten Spiel erlitten.

Doncic führt Lakers mit 44 Punkten zum Sieg

Nach einer verletzungsbedingten Pause hat sich Basketball-Star Luka Doncic eindrucksvoll in der NBA zurückgemeldet. Beim 117:112 seiner Los Angeles Lakers bei den Memphis Grizzlies glänzte der Slowene mit 44 Punkten. Damit verbuchte Doncic in seinen ersten drei Saisonspielen jeweils über 40 Zähler – das gelang bislang nur NBA-Legende Wilt Chamberlain.

„Er hat die Fähigkeit, ein Team zu tragen, und das hat er heute gezeigt“, sagte Austin Reaves über die beeindruckende Rückkehr seines Teamkollegen, der zudem 12 Rebounds und sechs Assists erzielte. Doncic kommt bisher auf durchschnittlich 46 Punkte, wegen eines verstauchten linken Fingers hatte der Superstar drei Spiele aussetzen müssen. Das Spiel in Tennessee war der erste Spieltag der Gruppe B des NBA Cups im Westen.

Chicago mit „weißer Weste“

Weiterhin mit „weißer Weste“ unterwegs sind die Chicago Bulls. Mit 135:125 gegen die New York Knicks gewannen sie auch ihre fünfte Saisonpartie. Für die Philadelphia 76ers war das 108:109 gegen die Boston Celtics, die zum dritten Mal hintereinander erfolgreich blieben, indes die erste Niederlage. In Portland verpasste Nikola Jokic beim 107:109 seiner Denver Nuggets gegen die Trail Blazers mit 21 Zählern, 14 Rebounds und neun Assists nur knapp das fünfte Triple-Double in Serie.

