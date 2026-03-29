Zweiter Saisontreffer! Kolb trifft bei Freiburg-Pleite

Lisa Kolb hat am Sonntag ihr zweites Saisontor in der deutschen Frauen-Fußball-Bundesliga erzielt.

Die ÖFB-Teamstürmerin konnte mit dem Anschlusstreffer in der 15. Minute die 1:2-Niederlage des SC Freiburg gegen die TSG Hoffenheim nicht verhindern. Zudem wurde die 24-Jährige leicht angeschlagen in der 55. Minute ausgetauscht. An der Ligaspitze dürfte der Titel des 13 Punkte vorausliegenden FC Bayern demnächst feststehen. Auch da Verfolger VfL Wolfsburg nur 3:3 gegen Union Berlin spielte.

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