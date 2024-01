Zweiter Sieg: Deutschland löst Hauptrunden-Ticket bei Heim-EM

Deutschlands Handballer haben bei der Heim-EM vorzeitig das Ticket für die Hauptrunde gelöst. Die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason besiegte Außeneiter Nordmazedonien im zweiten Spiel am Sonntag mit 34:25 (18:13) und ist damit nicht mehr von den ersten beiden Plätzen der Vorrundengruppe A zu verdrängen.

Juri Knorr war vor 13.571 Zuschauern in der ausverkauften Berliner Mercedes-Benz-Arena mit zehn Toren bester deutscher Werfer. Die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) hatte vier Tage zuvor durch ein 27:14 gegen die Schweiz einen Traumstart in das Turnier hingelegt.

Zum Abschluss der Vorrunde wartet am Dienstag (20.30 Uhr) das Duell um den Gruppensieg gegen Rekordweltmeister Frankreich. Die Franzosen, die am Sonntag überraschend nicht über ein 26:26 gegen die Schweiz hinaus kamen, sind im Gegensatz zum deutschen Team noch nicht für die Hauptrunde qualifiziert. Die Partie am Dienstag ist von großer Bedeutung, da die Punkte gegen die ebenfalls qualifizierten Teams in die nächste Turnierphase mitgenommen werden.

(SID)

Artikelbild: Imago