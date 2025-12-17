Zweites Abfahrtstraining in Gröden abgesagt

Das für Mittwochmittag angesetzt gewesene Training für die alpinen Weltcup-Abfahrten in Gröden ist abgesagt worden.

Wie die FIS mitteilte, hätte sich die Jury gemeinsam mit den Organisatoren aufgrund der Wetterverhältnisse mit nassem Schnee und Regen gegen eine Austragung entschieden. In Gröden steht am Donnerstag die erste von zwei Abfahrten am Programm. Im ersten Training am Dienstag legte der Schweizer Marco Odermatt die Bestzeit hin.

(APA) / Bild: GEPA