Zwischen Euphorie und Debakel: WAC-Saison als Achterbahn der Gefühle

Die Saison des Wolfsberger AC gleicht einer echten Achterbahnfahrt: Die Lavanttaler sorgten für Furore in der Europa League, in der Liga lief hingegen nicht alles rund. Erst der schwache Saisonauftakt, dann die turbulenten Tage rund um den Trainwechsel von Ferdinand Feldhofer zu Roman Stary bis hin zum bisherige Saisontiefpunkt beim 1:8-Debakel gegen Rapid in der 23. Runde.

Im Auswärtsspiel beim ebenfalls kriselnden LASK ist der WAC um Wiedergutmachung bemüht.