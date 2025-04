Zwischen Genie und Wahnsinn: Kostete Sangare Rapid den Aufstieg?

Mit seiner frühen Roten Karte im Viertelfinal-Rückspiel gegen Djurgarden hat Rapid-Profi Mamadou Sangare seinen Teamkollegen einen Bärendienst erwiesen. In fast 120-minütiger Unterzahl wehrten sich die Grün-Weißen zwar lange tapfer gegen das drohende Aus – in der Verlängerung schwanden der Klauß-Elf aber zusehends die Kräfte, sodass am Ende eine 1:4-Niederlage und die verpasste historische Chance auf ein Europacup-Halbfinale auf dem Papier standen.

Rotsünder Sangare ist bei aller spielerischer Klasse auch für seine mitunter waghalsige Zweikampführung bekannt, in der siebenten Minute hatte sein hochriskantes Einsteigen mit gestrecktem Bein gegen Djurgraden-Profi Nino Zugelj schwere Folgen für alle Beteiligten. Nach VAR-Check wurde Sangare von Schiedsrichter Anthony Taylor mit Rot vom Platz gestellt und seine Teamkollegen mussten das restliche Spiel in Unterzahl bestreiten.

Ebenfalls schlimm erwischte es Gegenspieler Zugelj, der mit einem Verdacht auf Fußbruch ins Krankenhaus gebracht wurde. Auf der Pressekonferenz nach dem Spiel bestätigte Djurgarden-Trainer Jani Honkavaara, dass es bei seinem Spieler „gerade ziemlich übel aussieht“.



Video: Sangare sieht Rot nach Brutalo-Foul

Klauß: Sangare „hat sich entschuldigt“

In Reihen von Rapid mischten sich nach Spielschluss schützende Worte mit Vorwürfen in Richtung Sangare. Trainer Robert Klauß bezeichnete den frühen Sangare-Ausschluss im Sky-Interview als „Schlüsselmoment“. „Das verändert die komplette Statik des Spiels. Mit elf gegen elf und einer 1:0-Führung wären wir schon in der Lage gewesen, dass Spiel für uns zu entscheiden“, sagte der Rapid-Coach.

„Ich lasse ihn jetzt erstmal in Ruhe, es tut ihm extrem leid. Er ist sehr traurig und enttäuscht. Er hat sich auch entschuldigt. Wir werden das Ganze mit ihm aufarbeiten und ihm helfen, dass er auch wieder Freude am Fußball hat“, gab Klauß Einblicke in die Gemütslage von Sangare.

Sangare entschuldigt sich bei Fans und Gegenspieler

Übeltäter Sangare entschuldigte sich nach Spielende nicht nur bei seinen Mitspielern, sondern auch bei den Rapid-Fans für die Aktion und nahm in seiner Instagram-Story die Schuld auf sich. „Die Rote Karte hat uns den Aufstieg gekostet. Wir haben noch wichtige Spiele vor uns, in denen wir unsere Ziele erreichen können“, schrieb Sangare.

Eine weitere Entschuldigung richtete der 22-Jährige direkt an Gegenspieler Zugelj: „Es war nie meine Absicht, dich zu verletzen und ich hoffe, dass du schnell wieder gesund wirst.“

Hedl: „Wenn wir die Rote nicht kriegen…“

Während Trainer Klauß Rotsünder Sangare weitgehend in Schutz nahm, konnten andere Rapid-Profis ihre Enttäuschung über die wohl spielentscheidende Szene nicht so gut verbergen.

Goalie Niklas Hedl meinte nach dem Spiel: „Wir brauchen nicht drumherum reden: Das Spiel ist wahrscheinlich mit der Roten Karte verloren gegangen. Wenn wir die Rote Karte nicht kriegen, wird es ein anderes Spiel.“

Angreifer Guido Burgstaller sah den frühen Ausschluss ebenfalls als spielentscheidend an. „Die Rote Karte hat unser ganzes Spiel durcheinandergebracht. Das soll jetzt nicht heißen, dass irgendjemand einzelner schuld ist, aber es ist halt einfach bitter und tut einfach riesig weh“, so der Rapid-Routinier.

Katzer: „Er macht sich die meisten Vorwürfe“

Sportchef Markus Katzer sprach im Sky-Interview von einem „unglaublich schlechten Start mit der frühen Roten Karte. Wenn es dann über 120 Minuten geht, ist es klar, dass es schwer wird im Viertelfinale eines internationalen Bewerbes.“

„Der ‚Mama‘ macht sich die meisten Vorwürfe. Es ist ein Viertelfinale, alle sind übermotiviert. Die Situationen sind oft so eng oder gehen so schnell. Vor ein paar Tagen war er noch der Derby-Held und wurde gefeiert. Jetzt ist es mal anders – wir gewinnen gemeinsam und wir verlieren gemeinsam“, sagte Katzer über Sangare.

„Wiederholungstäter“ Sangare

Für Sangare war das brutale Einsteigen nicht die erste Disziplinlosigkeit in dieser Saison. Bereits Anfang November sah der Malier im Ligaspiel gegen Sturm Graz nach überhartem Einsteigen – ebenfalls mit gestrecktem Bein – gegen Sturm-Verteidiger Dimitri Lavalee die Rote Karte und wurde in der Folge für eine Partie gesperrt.

Video: Rot für Sangare nach Foul an Lavalee

Zu den beiden Roten Karten gesellen sich in der laufenden Saison je eine Gelbsperre in der ADMIRAL Bundesliga und in der Conference League hinzu.

Auch in der Vorsaison, als Sangare noch von Salzburg an den TSV Hartberg ausgeliehen war, fiel der Mittelfeldspieler mit einem Ausschluss unrühmlich auf. Gleich im ersten Spiel der Saison 2023/24 sah Sangare beim Spiel gegen Austria Lustenau ebenfalls Rot.

Video: Rot für Sangare nach VAR-Check (Szene ca. ab Minute 3:50)

