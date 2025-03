Zwölftes Saisontor: Biereth trifft bei Monaco-Sieg

Trainer Adi Hütter hat mit AS Monaco den Sprung auf Platz zwei der französischen Meisterschaft geschafft und die vorzeitige Meisterfeier von Paris Saint-Germain verhindert.

Monaco siegte am Samstag im Schlagerspiel der Ligue 1 gegen OGC Nizza 2:1 (0:1). Bei einem Remis wäre PSG, das den Tabellen-Vorletzten AS St. Etienne mit 6:1 (1:1) deklassierte, bereits sieben Runden vor Schluss als Meister festgestanden.

In Monaco ging der Tabellenvierte aus Nizza durch Jeremie Boga (42.) in Führung. Mika Biereth, der in der 5. Minute einen Elfmeter vergeben hatte, traf in der 55. Minute zum Ausgleich. Der im Jänner von Sturm Graz geholte Däne hält damit bei zwölf Toren in zehn Spielen. Breel Embolo (73.) schoss Monaco zum Sieg.

Die Hütter-Elf überholte damit Olympique Marseille, das Stade de Reims 1:3 (0:1) unterlag. Das in dieser Ligue-1-Saison weiter ungeschlagene PSG führt die Tabelle mit 71 Punkten vor Monaco (50), Marseille (49) und Nizza (47) an.

(APA)/Bild: Imago