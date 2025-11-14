Zypern hofft auf Erfolgserlebnis gegen ÖFB-Team

Auch wenn Zyperns Fußball-Nationalmannschaft keine Chance mehr auf eine WM-Teilnahme hat, ist die Hoffnung auf ein positives Resultat am Samstag (18.00 Uhr MEZ) in Limassol gegen die ÖFB-Auswahl dennoch groß. Die hohen Erwartungen sind durchaus berechtigt – in den Heimspielen gegen Rumänien und Bosnien-Herzegowina gelang der Auswahl der Mittelmeerinsel jeweils ein 2:2, zudem bereitete man der Truppe von Ralf Rangnick beim 0:1 im September in Linz Probleme.

„Diese Ergebnisse sind ein gutes Zeichen“, erklärte Zyperns Teamchef Apostolos Mantzios. „Wir haben positive Schritte gemacht, doch wenn man etwas aufbauen will, braucht alles seine Zeit.“ Der Coach muss auf die gesperrten Stammspieler Ioannis Pittas – mit drei Toren Zyperns Top-Goalgetter in dieser WM-Quali -, Kostas Pileas und Konstantinos Laifis verzichten, zeigte sich aber trotzdem optimistisch. „Wir treffen auf eine sehr gute Mannschaft, doch wir glauben daran, etwas mitnehmen zu können.“

Die Statistik spricht allerdings klar für Österreich. Alle bisherigen sieben Pflichtspielduelle endeten mit Siegen für die ÖFB-Mannschaft, das Torverhältnis aus diesen Matches steht bei 18:4. Ein Freundschaftsspiel im Rahmen eines Turniers 2005 in Limassol brachte ein 0:0, das darauffolgende Elferschießen entschied Zypern für sich.

(APA)/Beitragsbild: Imago