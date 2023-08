4:1 gegen Wales! ÖHV-Männer feiern ersten Sieg bei Hockey-EM

Österreichs Hockey-Nationalteam der Männer hat am Freitag bei der EM in Mönchengladbach mit einem 4:1 (2:1) über Wales seinen ersten Sieg im Turnierverlauf gefeiert. Nach drei Niederlagen mit gesamt nur einem Tor in der ersten Gruppenphase hielt Rot-Weiß-Rot damit die Chance auf den angepeilten Top-6-Rang, den Klassenhalt sowie die EM 2025 aufrecht. In Gruppe C wurde das Auftakt-0:5 gegen Spanien mitgenommen, nun geht es noch am Sonntag (10.00 Uhr) gegen Frankreich.

Die Partie gegen die Waliser war für den frühen Vormittag angesetzt gewesen, Unwetter sorgten aber für eine zweistündige Verzögerung und später eine Unterbrechung, also ein Geduldsspiel. So war die Partie erst viereinhalb Stunden nach der ursprünglichen Ansetzung zu Ende. Peter Kaltenböck per Abstauber brachte die Österreicher in Führung, nach dem Ausgleich sorgte Josef Winkler für den Pausenstand. In der zweiten Hälfte erhöhten Fabian Unterkircher und in Unterzahl Alexander Bele auf 4:1.

„Großartige Leistung von meiner Mannschaft“, sagte ÖHV-Chefrainer Robin Rösch. Sein Team liegt in der Weltrangliste als 19. vier Plätze hinter Wales, der kommende Gegner Frankreich ist gar Zehnter. „Wir nehmen mit, dass wir in der Lage sind, vorne Tore zu machen und, wenn wir eine gute Kommunikation untereinander haben, schwer zu besiegen sein werden. Frankreich wird uns sicherlich alles abverlangen, aber wir werden bereit sein.“

Unterkircher wurde zum „Man of the Match“ gekürt und blickte bereits auf die Frankreich-Partie: „Auf jeden Fall diesen Biss und Ehrgeiz den wir heute gezeigt haben beibehalten. Ich bin mir sicher, dass wir unsere Chancen bekommen.“

