Alle Champions-League-Viertelfinal-Rückspiele live auf Sky Sport Austria

Borussia Dortmund gegen Atletico Madrid ab 20:00 Uhr mit einer ausführlichen Vorberichterstattung live auf Sky Sport Austria 2

Bayern München mit Konrad Laimer gegen FC Arsenal am Mittwoch ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 2

Sky Sport Austria zeigt alle Spiele der UEFA Champions League Viertelfinal-Rückspiele live: am Dienstag außerdem FC Barcelona gegen Paris Saint-Germain und am Mittwoch Manchester City gegen Real Madrid

Die UEFA Champions League am Dienstag mit den Sky Experten Marc Janko &. Julian Baumgartlinger die UEFA Champions League am Mittwoch mit den Sky Experten Didi Hamann & Andreas Herzog

Als Analyse-Experte ist Marko Stankovic Dienstag und Mittwoch im Einsatz

Wien, 15. April 2024 – In dieser Woche kommt es ab Dienstag zu den entscheidenden Viertelfinal-Rückspielen der UEFA Champions League. Mit Konrad Laimer und Marcel Sabitzer haben auch zwei Österreicher noch die Chance auf das Halbfinale. In torreichen Hinspielen sorgten die verbleibenden Mannschaften in der Vorwoche für ein wahres Spektakel, Spannung ist damit vorprogrammiert. Alle Viertelfinalspiele der Königsklasse gibt es live bei Sky Sport Austria.

Marcel Sabitzer und der BVB gegen Atletico Madrid mit den Sky Experten Marc Janko & Julian Baumgartlinger am Dienstag live bei Sky Sport Austria

Am Dienstagabend empfängt Borussia Dortmund mit Marcel Sabitzer Atletico Madrid zum Viertelfinal-Rückspiel. Den Dortmundern gelang im Hinspiel nach einem Zwei-Tore-Rückstand der wichtige Anschlusstreffer, wodurch man sich weiterhin Hoffnungen auf den Einzug ins Halbfinale machen kann. Nach seinem entscheidenden Doppelpack am Wochenende möchte Marcel Sabitzer erneut den Unterschied für seine Mannschaft machen. Ob die Schwarz-Gelben das Hinspiel-Ergebnis vor eigenem Publikum drehen können, ist ab 20:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 zu sehen.

Im zweiten Dienstags-Spiel trifft der FC Barcelona auf Paris Saint-Germain. Nach einem hart umkämpften Hinspiel, in welchem die Führung mehrmals wechselte, konnten sich die Katalanen schlussendlich mit 3:2 durchsetzen. Im Rückspiel möchte Luis Enrique gegen seinen ehemaligen Verein zurückschlagen und mit Paris ins Halbfinale vorstoßen. Die Partie ist ab 20:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 zu sehen.

Sky Anchor Martin Konrad begrüßt die Zuseher:innen am Dienstag ab 20:00 Uhr gemeinsam mit den Sky Experten Marc Janko &. Julian Baumgartlinger. Als Analyse-Experte ist Marko Stankovic im Einsatz.

Die Bayern mit Konrad Laimer gegen Arsenal und Manchester City gegen Real Madrid am Mittwoch live bei Sky Sport Austria

Am Mittwoch warten zwei weitere Topspiele in den letzten Viertelfinal-Duellen der Champions League. Der FC Arsenal ist bei Bayern München mit Konrad Laimer zu Gast. In London konnte Thomas Tuchel mit seiner krisengebeutelten Mannschaft gegen den englischen Spitzenklub ein 2:2 erzielen. Die Bayern, die bereits im Achtelfinale nach einem Unentschieden auswärts vor den eigenen Fans den Aufstieg in die nächste Runde perfekt machen konnten, möchten dies gegen den FC Arsenal wiederholen und die letzte Titelchance in dieser Saison bewahren. Die Partie ist ab 20:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 zu sehen.

Zeitgleich kommt es in Manchester zur zweiten Runde des Gigantenduells zwischen Manchester City und Real Madrid. In einem spektakulären Torfestival trennten sich die Top-Teams im Hinspiel mit 3:3, womit beide in dieser Champions League Saison weiterhin ungeschlagen sind. Im Trainerduell zwischen Pep Guardiola und Carlo Ancelotti kann es am Mittwoch aber nur einen Sieger geben. Wer sich für das Halbfinale qualifiziert, ist ab 20:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 zu sehen.

Am Mittwoch begrüßt Constanze Weiss die Zuschauer:innen gemeinsam mit den Sky Experten Didi Hamann & Andreas Herzog. Sky Analyse-Experte Marko Stankovic liefert spannende Einblicke in die taktischen Winkelzüge der Spitzenteams.

Die UEFA Champions League am Dienstag

Die Original Sky Konferenz mit umfassender Vorberichterstattung ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 1

Borussia Dortmund – Atletico Madrid ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 2

FC Barcelona – Paris Saint-Germain ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 3

Moderation: Martin Konrad

Sky Experten: Marc Janko & Julian Baumgartlinger

Sky Analyse-Experte: Marko Stankovic

Die UEFA Champions League am Mittwoch

Die Original Sky Konferenz mit umfassender Vorberichterstattung ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 1

FC Bayern München – FC Arsenal ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 2

Manchester City – Real Madrid ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 3

Moderation: Constanze Weiss

Sky Experten: Didi Hamann & Andreas Herzog

Sky Analyse-Experte: Marko Stankovic

Artikelbild: Imago