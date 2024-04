Alle Viertelfinal-Rückspiele der UEFA Europa League & der UEFA Europa Conference League live bei Sky Sport Austria

Das Viertelfinal-Rückspiel der UEFA Europa League zwischen West Ham United und Bayer Leverkusen um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 3

Sky zeigt alle Viertelfinalpartien wie die Hits Atalanta gegen Liverpool und dem italienischen Duell AS Roma gegen AC Milan live

Johannes Brandl moderiert den UEFA Super Donnerstag und Sky Experte Alfred Tatar sorgt für fundierte Analysen

Sky zeigt alle Spiele der UEFA Europa League sowie der UEFA Europa Conference League live

Mit dem Sky X-Traumpass die Spiele live streamen!

Diese Woche dürfen sich die Sky Zuseher:innen auf alle Viertelfinal-Rückspiele der UEFA Europa League und der UEFA Europa Conference League live bei Sky Sport Austria freuen. Zuseher:innen bei Sky Sport Austria erleben die komplette UEFA Europa League- sowie UEFA Europa Conference League-Saison 2023/24 live.

West Ham gegen Leverkusen, Atalanta gegen Liverpool, AS Roma gegen AC Milan & die weiteren Viertelfinal-Rückspiele live bei Sky Sport Austria

Sky Anchor Johannes Brandl stimmt die Sky Zuseher:innen am Donnerstag ab 18:00 Uhr auf einen spannungsgeladenen Fußball-Abend ein. Kult Sky Experte Alfred Tatar versorgt die Fußballfans mit fundierten Analysen.

West Ham United empfängt in der Europa League den frischgebackenen deutschen Meister Leverkusen zum Viertelfinal-Rückspiel. Am Wochenende sicherte sich die Mannschaft von Xabi Alonso vorzeitig die deutsche Meisterschaft und möchte nun auch international ihre Top-Form weiter bestätigen. Im ersten Viertelfinal-Duell konnten sich die Deutschen mit 2:0 durchsetzen. Ob die Leverkusener ihren Vorsprung ins Ziel bringen oder West Ham zurückschlagen kann, ist ab 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 3 zu sehen.

In Bergamo könnte es zwischen Atalanta und dem FC Liverpool zu einer großen Überraschung kommen. Die Italiener fügten im Viertelfinal-Hinspiel mit einem 3:0-Sieg den Reds die erste Heim-Niederlage in dieser Saison zu und stehen mit einem Bein bereits im Halbfinale. Die Elf von Jürgen Klopp hofft im Rückspiel auf die Sensation, um ihrem Trainer zu dessen Abschied nochmal einen internationalen Titel schenken zu können. Ob dies gelingt, sehen Sky Zuseher:innen ab 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 2.

Zeitgleich kommt es zwischen AS Roma und AC Milan im Viertelfinale der Europa League zur Entscheidung im italienischen Duell. Im Hinspiel konnte die Roma überraschen und gegen den Tabellen-Zweiten der Serie A einen knappen 1:0-Sieg feiern. Das Rückspiel sehen Sky Zuseher:innen ab 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 4.

Sky zeigt alle Spiele im Achtelfinale der UEFA Europa League und UEFA Europa Conference League live. In den weiteren Spielen am UEFA Super Donnerstag gastiert um 18:45 Uhr Aston Villa bei LOSC Lille und Viktoria Pilsen bei AC Fiorentina. Im Anschluss stehen um 21:00 Uhr auch die Spiele Olympique Marseille gegen Benfica Lissabon, PAOK Thessaloniki gegen Club Brügge und Fenerbahce Istanbul gegen Olympiakos Piräus am Programm. Sky Seher:innen können sich zudem auf spannende Spiele in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 freuen.

Alle Achtelfinalspiele der UEFA Europa League & UEFA Europa Conference League am Donnerstag live bei Sky Sport Austria

Der UEFA Super Donnerstag

Die Original Sky Konferenz mit umfassender Vorberichterstattung ab 18:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 1

LOSC Lille – Aston Villa um 18:45 Uhr Uhr live auf Sky Sport Austria 6

AFC Fiorentina – Viktoria Pilsen um 18:45 Uhr live auf Sky Sport Austria 7

Atalanta Bergamo – FC Liverpool um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 2

West Ham United – Bayer 04 Leverkusen um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 3

AS Roma – AC Milan um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 4

Olympique Marseille – Benfica Lissabon um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 5

PAOK Thessaloniki – Club Brügge um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 6

Fenerbahce Istanbul – Olympiakos Piräus um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 7

Moderation: Johannes Brandl

Sky Experte: Alfred Tatar

Beitragsbild: Imago