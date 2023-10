Allen führt Bills zum Sieg

Zwei Touchdown-Pässe, ein eigener Touchdown: Star-Quarterback Josh Allen hat die Buffalo Bills zu einem wichtigen Erfolg in der US-Football-Liga NFL geführt. Vier Tage nach der Niederlage gegen die New England Patriots setzte sich das Team aus dem Bundesstaat New York gegen die Tampa Bay Buccaneers mit 24:18 durch und verbesserte seine Bilanz auf 5:3-Siege.

Damit zogen die Bills nach Siegen mit den Miami Dolphins (5:2) gleich und liegen als Zweiter der AFC East auf Play-off-Kurs. Auch die Buccaneers, das ehemalige Team des zurückgetretenen Superstars Tom Brady, haben angesichts ihrer Bilanz von 3:4-Siegen die Endrunde im Januar noch im Blick.

(SID)/Bild: Imago