Architektonisches Mega-Projekt! LaLiga-Klub teilt Stadion-Entwürfe

Real Betis hat ein architektonisches Mega-Projekt in die Wege geleitet: der Klub aus Sevilla baut ein neues Stadion. Nun wurden erste Entwürfe veröffentlicht, die den Fans den Atem rauben. Die neue Heimstätte glänzt mit modernster Ausstattung und einem einzigartigen Außenbereich.

Die Fans von Real Betis haben nicht schlecht gestaunt, als ihr Klub am Donnerstagabend seine Social-Media-Kanäle mit Entwürfen einer gänzlich neuen Arena geflutet hat.

In einer offiziellen Mitteilung wurde bekannt, dass der Verein aus Sevilla den Auftrag für das neue Benito Villamarin-Stadion an den spanischen Architekten Rafael de la-Hoz und das US-amerikanische Architekturbüro Gensler vergeben hat.

„Ein neues Wahrzeichen der Stadt“

So hieß es dort: „Der Verwaltungsrat entschied sich in der Schlussabstimmung für die gemeinsame Kandidatur des spanischen Architekten und des Studios aus den Vereinigten Staaten von Amerika. Sie werden das Projekt entwerfen, das für das Wachstum des Vereins von entscheidender Bedeutung ist und das Haus der Beticos in eine der wichtigsten Fußballspielstätten auf nationaler Ebene und ein neues Wahrzeichen der Stadt Sevilla verwandeln wird.“