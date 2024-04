Sebastian Ofner gegen Stefanos Tsitsipas beim ATP-Turnier in Barcelona morgen live bei Sky

Sebastian Ofner gegen Stefanos Tsitsipas morgen live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Die ATP- und WTA-Turniere werden bis 2028 von Sky in Österreich übertragen

Nach einem Sieg in drei Sätzen zum Auftakt des ATP 500 Turniers in Barcelona gegen den Russen Pavel Kotov wartet auf Sebastian Ofner in der zweiten Runde der Top-Spieler Stefanos Tsitsipas. Der Grieche gewann jüngst das Masters in Monte-Carlo und geht als klarer Favorit in die Partie gegen den Steirer. Wie sich Ofner gegen die aktuelle Nummer 7 der Weltrangliste schlägt, ist morgen bei Sky Sport Austria, verfolge das Spiel, ab 17:20 mit dem Sky x-Traumpass, zu sehen

Die ATP- und WTA Turniere live bei Sky Sport

Bis 2028 wird Sky Sport das neue Zuhause fürs Frauen- und Herrentennis und im Rahmen eines Fünfjahresvertrages das ganze Jahr über beste Live-Action direkt zu den Fans bringen. Mit jetzt über 80 Turnieren in 48 Wochen zeigt kein Sender mehr Tennis auf Weltklasseniveau

(Bild: Imago)