Bayern und City hoffen in engen Rückspielen auf Heimvorteil

Der FC Bayern und Manchester City wollen den Halbfinal-Einzug in der Champions League mit Heimvorteil unter Dach und Fach bringen. Die Münchner sind am Mittwochabend (ab 20 Uhr live auf Sky Sport Austria 2 – streame das Spiel mit dem Sky X-Traumpass) aber ebenso wie der Titelverteidiger aus England gewarnt.

Bayerns Kontrahent Arsenal ist wie Citys Rivale Real Madrid auch auswärts für ein Spektakel gut. Bei den Remis in den Hinspielen der beiden Duelle vor einer Woche wurden nicht weniger als zehn Treffer notiert.

Das 3:3 von City in Madrid fiel ebenso in die Kategorie unterhaltsam wie das 2:2 der Bayern in London. Ein besonderes Auge wird in Salzburg auf die Partie in München gerichtet sein. Sollten die Bayern Arsenal ausschalten, hätte Österreichs Meister das Ticket für die erstmals mit 32 Teams veranstaltete Club-WM im Sommer 2025 in den USA schon sicher.

Bayern um letzte Titelchance

Für die Bayern geht es darum „die Saison am Leben zu erhalten“, wie es Torjäger Harry Kane ausdrückte. Der englische Teamkapitän nannte ein großes Plus für den am vergangenen Wochenende entthronten deutschen Meister: „Wir haben eine Menge Erfahrung in der Mannschaft mit Spielern, die schon große Spiele gespielt haben.“

Kane selbst hat im Tottenham-Trikot in 19 Pflichtspielen gegen die Gunners insgesamt 14 Tore erzielt. Im Hinspiel traf er per Elfer zum 2:1. Der mit Saisonende vom FCB scheidende Trainer Thomas Tuchel setzt außerdem auf Manuel Neuer und Leroy Sane, die beim 2:0 gegen Köln geschont wurden. „Er schleppt sich für die Mannschaft mit Schmerzen durch die Saison“, sagte Tuchel über den an Schambeinproblemen laborierenden Sane. Serge Gnabry fehlt verletzt, Alphonso Davies ist gesperrt. Konrad Laimer wird gemeinsam mit Leon Goretzka wieder im defensiven Mittelfeld erwartet.

Es sei ein Duell „komplett auf Augenhöhe“, sagte Tuchel zur Ausgangslage. „Wir haben ein Spiel, um den nächsten großen Schritt in diesem wunderbaren Wettbewerb zu machen. Wir sind bereit, alles auf den Tisch zu legen.“ In der Champions League sind die Bayern 14 Heimspiele ungeschlagen, elf davon gewannen sie.

Das Viertelfinal-Hinspiel Arsenal gegen Bayern (2:2) – die Highlights

Arsenal muss gegen PL-Frust verdauen

Die Gunners wurden ihrem Spitznamen am Wochenende nicht gerecht. 0:2 verlor das Team von Mikel Arteta gegen Aston Villa und ließ damit die Tabellenführung in der Premier League liegen. „Jetzt ist der Moment gekommen, Charakter und Führungsqualitäten zu zeigen. Jetzt geht es darum, wie wir reagieren“, sagte Arteta nach dem Rückschlag. „Die Spieler sind frustriert und traurig, aber wir haben eine wunderbare Gelegenheit. Es kann keinen besseren Zeitpunkt geben.“ Arsenal stünde mit einem Sieg in München zum ersten Mal seit 2009 wieder im Halbfinale der Königsklasse.

Anders ist die Lage in Manchester. Dort gehen beide Mannschaften gestärkt in die Partie. City eroberte nach den Ausrutschern der Konkurrenten Platz eins in der Premier League und ist auch dort auf dem Weg zur Titelverteidigung. Real machte mit einem 1:0 auf Mallorca den nächsten Schritt zum spanischen Meistertitel.

Real noch ohne Sieg im Etihad

Das Rezept der Madrilenen gegen die spielstarke Elf von Pep Guardiola dürfte wieder in schnellen Gegenstößen über die Brasilianer Vinicius Junior und Rodrygo liegen. Die Erinnerung an das Etihad Stadium ist aus Sicht der „Blancos“ keine gute: Im Vorjahr entschied City das Halbfinal-Duell zu Hause mit 4:0 für sich, ein Leidtragender war auch der nun verletzt fehlende David Alaba. In fünf Partien in der Heimstätte der Himmelblauen hat Real bei zuletzt drei Niederlagen (2020, 2022, 2023) noch kein einziges Mal gewonnen.

Trainer Carlo Ancelotti strich die Leistung im Hinspiel hervor. „Wenn wir die wiederholen, können wir es schaffen“, hielt der Italiener fest. Dass der 14-fache Bewerbsieger nur allzu gern mit einem Vorsprung ins Rückspiel gegangen wäre, war aber kein großes Geheimnis. Mittelfeldmann Federico Valverde sah Parallelen zum Vorjahr. „Wir müssen jetzt erfüllt sein vom Gedanken an eine Revanche“, sagte der Uruguayer.

Das Viertelfinal-Hinspiel Real Madrid gegen Manchester City (3:3) – die Highlights

City erneut auf Triple-Jagd?

City wird sich vor solchen Ansagen nur bedingt beeindruckt zeigen. Für die Star-Equipe von Guardiola beginnt nun die Erntezeit. Ein „Triple“ wie 2023 ist noch immer möglich. Nach dem Auftritt gegen Real steht am Samstag im FA Cup das Halbfinale gegen Chelsea auf dem Terminkalender. Guardiola sprach von einem „Privileg“, um diese Trophäen erneut spielen zu können. „Wir wollen das verlängern um noch eine Woche, und noch eine und noch eine.“ Noch sei man aber „weit entfernt von diesen hypothetischen Träumen“, sagte der Spanier zu den Aussichten auf das „doppelte Triple“.

Was für City spricht: Trifft Erling Haaland wie in Madrid einmal nicht, gibt es noch genug andere potenzielle Matchwinner. Phil Foden befindet sich schon länger in bestechender Form, der im Hinspiel geschonte Kevin de Bruyne ist ein weiterer Kandidat. Dass der Druck weniger auf City lasten würde, verneinte Guardiola. „Ich hoffe nicht. Wir brauchen diesen Druck, dieses Spiel nicht verlieren zu dürfen.“

(APA) / Bild: Imago