Bayern vs. Leverkusen und der Kampf um die Champions League mit BVB vs. Union, Frankfurt vs. Augsburg und Stuttgart vs. Wolfsburg – Der 30. Bundesliga-Spieltag am Dienstag und Mittwoch bei Sky

FC Bayern München gegen Bayer 04 Leverkusen & Adi Hütters Eintracht Frankfurt gegen FC Augsburg am Dienstag ab 20:25 Uhr live & exklusiv

Borussia Dortmund gegen Union Berlin & Oliver Glasner mit Wolfsburg zu Gast in Stuttgart am Mittwoch ab 20:25 Uhr live & exklusiv

Jeweils ab 17:30 Uhr begrüßen Sebastian Hellmann und Sky Experte Lothar Matthäus am Dienstag sowie Michael Leopold und Sky Experte Didi Hamann am Mittwoch die Zuschauer live aus dem Studio

Exklusiv für Sky Q Kunden: FC Bayern München – Bayer 04 Leverkusen am Dienstag und Borussia Dortmund gegen Union Berlin am Mittwoch in UHD und in HDR

Für reichlich Diskussionen hat der Bayern-Trainer Hansi Flick gesorgt, als er bei Sky nach dem Auswärtssieg in Wolfsburg ankündigte, dass er den Rekordmeister zum Saisonende verlassen möchte. Die Bundesliga ist mit viel Unruhe in München in die „Englische Woche“ gestartet.

Bereits am Dienstag und Mittwoch geht es weiter, wenn Sky die acht angesetzten Begegnungen des Spieltags live und exklusiv überträgt. Die insgesamt sieben Spiele, die um 20:30 Uhr angepfiffen stehen zusätzlich auch in der Original Sky Konferenz zur Verfügung.

Am Dienstag um 17:30 Uhr begrüßen Moderator Sebastian Hellmann und Sky Experte Lothar Matthäus die Zuschauer aus dem Studio. In der frühen Partie des Abends treffen die seit neun Spielen sieglosen Kölner auf den Tabellenzweiten RB Leipzig. Ab 20:25 Uhr stehen dann drei weitere Paarungen auf dem Programm. Tabellenführer Bayern München konnte am Wochenende den Vorsprung auf Leipzig auf komfortable sieben Punkte vergrößern und würde mit einem Heimsieg gegen Leverkusen einen entscheidenden Schritt Richtung Meisterschaft machen. In einer weiteren Begegnung des Abends zwischen Arminia Bielefeld und Schalke 04 könnte eine Niederlage des Königsblauen den ersten Abstieg seit mehr als 30 Jahren besiegeln. Komplettiert wird der Dienstagabend vom Spiel zwischen dem UEFA Champions League Anwärter Eintracht Frankfurt gegen FC Augsburg.

Moderator Michael Leopold und Sky Experte Didi Hamann führen dann ebenfalls ab 17:30 Uhr durch den Mittwochabend. Borussia Dortmund spielt dann gegen Union Berlin. Während der BVB durch ein starkes Saisonfinish noch versucht, einen UEFA Champions League Platz zu ergattern, dürfen sich die Eisernen als Tabellenachter berechtigte Hoffnungen machen, in der nächsten Saison auch europäisch zu spielen. Die mit Union Berlin punktgleichen Gladbacher müssen in einer weiteren Partie des Abends in Hoffenheim antreten. Nach fünf Niederlagen in Serie steht Werder Bremen im Heimspiel gegen Mainz 05 unter Druck, sonst drohen die Bremer wieder in ärgste Abstiegsnot zu geraten. Der Mittwochabend wird komplettiert von der Begegnung zwischen dem VfB Stuttgart und VfL Wolfsburg.

In der „Englischen Woche“ zeigt Sky die Partien zwischen Bayern München und Bayer 04 Leverkusen am Dienstag sowie dem BVB und Union Berlin am Mittwoch in Ultra HD.

Der 30. Spieltag der Deutschen Bundesliga bei Sky:



Dienstag:

17:30 Uhr: 1. FC Köln – RB Leipzig auf Sky Sport Bundesliga 1

20:25 Uhr: Original Sky Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 1

20:25 Uhr: FC Bayern München – Bayer 04 Leverkusen auf Sky Sport Bundesliga 3 und Sky Sport Bundesliga UHD

20:25 Uhr: Eintracht Frankfurt – FC Augsburg auf Sky Sport Bundesliga 4

20:25 Uhr: Arminia Bielefeld – FC Schalke 04 auf Sky Sport Bundesliga 5

22:30 Uhr: „Alle Spiele, alle Tore – die Interwetten Highlight-Show“ auf Sky Sport Bundesliga 1

Mittwoch:

20:25 Uhr: Original Sky Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 1

20:25 Uhr: Borussia Dortmund – Union Berlin auf Sky Sport Bundesliga 3 und Sky Sport Bundesliga UHD

20:25 Uhr: TSG 1899 Hoffenheim – Borussia Mönchengladbach auf Sky Sport Bundesliga 4

20:25 Uhr: SV Werder Bremen – FSV Mainz 05 auf Sky Sport Bundesliga 5

20:25 Uhr: VfB Stuttgart – VfL Wolfsburg auf Sky Sport Bundesliga 6

22:30 Uhr: „Alle Spiele, alle Tore – die Interwetten Highlight-Show“ auf Sky Sport Bundesliga 1

Beitragsbild: Imago