Katrin Beierl hat den Monobob-Weltcupbewerb am Samstag in Innsbruck-Igls an der 14. Stelle beendet.

Die Niederösterreicherin, für die es am Sonntag im Zweier weitergeht, hatte 1,40 Sekunden Rückstand auf die deutsche Siegerin Lisa Buckwitz.

(APA) / Bild: GEPA