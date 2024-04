Bericht: Barca lehnte Mega-Offerte für Offensiv-Star ab

Seit Monaten wird spekuliert, dass der FC Barcelona seinen Flügelspieler Raphinha im Sommer verkaufen muss, um sich auf anderen Positionen zu verstärken. Die finanzielle Lage bei den Katalanen ist schließlich weiter angespannt.

Wie die Sport nun berichtet, hat Barca aber eine offizielle Offerte eines nicht-genannten Klubs aus der Premier League in Höhe von 60 Millionen Euro abgelehnt. Demnach sei man frühestens ab 80 Millionen Euro gesprächsbereit.

Raphinha glänzt gegen PSG

Raphinha sorgte zuletzt im Hinspiel der Champions League bei Paris St. Germain (Spielbericht + VIDEO-Highlights) für Aufsehen, als er den spanischen Meister mit zwei Treffern zum Auswärtssieg schoss.

Der 27-Jährige hat noch einen Vertrag bis 2027 in Barcelona und kommt in der aktuellen Spielzeit in 31 Pflichtspielen auf acht Treffer und zehn Vorlagen.

(Red.)

Bild: Imago