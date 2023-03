Brentford gewinnt London-Derby gegen Fulham

Der FC Brentford entscheidet das London-Derby gegen den FC Fulham mit 3:2 (1:1) für sich.

Brentfords Ethan Pinnock traf bereits in der sechsten Spielminute zur Führung. In der 39. Minute staubte Manor Solomon zum Ausgleich ab. Nach Seitenwechsel war es Ivan Toney, der Brentford per Elfmeter abermals in Führung brachte. Mathias Jensen stellte in Minute 85 auf 3:1. Carlos Vinicius gelang in der 99. Minute nur noch Ergebniskosmetik.

Brentford schiebt sich dank des Sieges an Fulham und die internationalen Plätze ran. Die „Bees“ rangieren mit 38 Punkten auf Platz neun. Fulham hält bei 39 Punkten und ist Siebenter.

Bild: Imago