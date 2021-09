Brighton setzt Erfolgslauf gegen Leicester fort

via

via Sky Sport Austria

Brighton & Hove Albion kann nach dem 2:1 Heimsieg gegen Leicester City den vierten Sieg im fünften Spiel in dieser Premier League-Saison feiern.

Die Mannschaft von Brighton-Trainer Graham Potter geht mit einem Elfmetertor durch Neal Maupay in der 35. Minute mit 1:0 in Führung. Nach der Halbzeitpause können die “Seagulls” ihre Führung weiter ausbauen. Danny Welbeck trifft in der 50. Minute nach Vorlage von Trossard zum 2:0.

Doch die Mannschaft von Brendan Rodgers gibt nicht auf und Jamie Vardy trifft in der 61. Minute zum 2:1 Anschlusstreffer. Danach beginnt ein VAR-Wahnsinn aus Sicht von Leicester. In Minute 67 wird ein Tor von Lookmann aberkannt, in der 86. Minute ein Treffer von Ndidi.

Somit bleibt Brighton weiterhin einen Punkt hinter Tabellenführer Liverpool, Leicester ist mit Platz 12 momentan nur Mittelmaß in der Premier League.

Bild: Imago