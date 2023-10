Chiefs feiern fünften Sieg in Serie

Super-Bowl-Champion Kansas City Chiefs um Star-Quarterback Patrick Mahomes ist in der NFL weiter erfolgreich unterwegs. Gegen die Denver Broncos siegten die Chiefs am Donnerstag (Ortszeit) mit 19:8 und feierten den fünften Sieg in Serie in der Football-Profiliga. Lediglich den Saisonauftakt gegen die Detroit Lions mit dem Deutsch-Amerikaner Amon-Ra St. Brown hatte der Titelverteidiger verloren.

Mahomes warf gegen die Broncos (Bilanz 1:5) einen Touchdown-Pass, ihm unterlief aber auch eine Interception. Insgesamt brachte er 30 von 40 Pässen für 306 Yards an seine Mitspieler. Mann des Spiels war aber Kicker Harrison Butker, dem vier Field Goals gelangen. Für Mahomes, der am 5. November mit den Chiefs gegen die Miami Dolphins ein Gastspiel in Frankfurt/Main gibt, war es der zwölfte Sieg im zwölften Spiel gegen Denver.

„Im Ganzen haben wir das Talent. Es geht darum, wie wir die kleinen Dinge umsetzen und das Team sein können, das wir sein wollen“, sagte Mahomes und lobte seine Defense: „Als Offensivspieler möchte ich viele Punkte sehen, aber es ist toll zu sehen, wie die Defense ein gutes Team in Schach hält.“

(SID)/Bild: Imago