via Sky Sport Austria

Arsenal konnte nach einem Comeback-Sieg gegen West Ham United alle drei Punkte am Boxing Day einfahren und bleibt somit weiterhin Tabellenführer.

Die Gunners gerieten in der 27. Minute durch einen Elfmetertreffer von Benrahma in Rückstand. In der zweiten Halbzeit konnte Artetas Truppe das Spiel aber noch drehen.

Bild: Imago