Doppelpack! Murg trifft erneut für PAOK

Thomas Murg hat PAOK Saloniki in der griechischen Fußball-Meisterschaft zum sechsten Sieg hintereinander geführt.

Der 29-jährige Steirer erzielte am Sonntag beim 4:1-Auswärtssieg gegen Asteras Tripolis die Tore zum 1:0 (34.) und 3:1 (69.). Der Mittelfeldspieler hält bei sechs Saisontreffern und liegt damit auf Rang drei der Torschützenliste. Kiril Despodov (60., 91.) sorgte für die weiteren PAOK-Tore. Murg traf in dieser Woche bereits beim 4:1-Sieg gegen HJK Helsinki in der Europa Conference League.

Murg spielte so wie sein Landsmann Stefan Schwab im Mittelfeld durch. PAOK liefert sich mit Panathinaikos Athen, AEK Athen und Olympiakos Piräus einen Vierkampf an der Spitze.

(APA/Red.)/Bild: Imago