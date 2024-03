Dybala für Schnäppchenpreis zum FC Barcelona?

Um Stürmerstar Paulo Dybala ist es international recht ruhig geworden.

Der ehemalige Juve-Star geht aktuell für die AS Rom auf Torejagd und konnte in 26 Pflichtspielen in dieser Saison 13 Tore erzielen und sieben weitere auflegen. Bevor der 30-Jährige aber möglicherweise in den Herbst seiner Karriere einbiegt könnte laut der spanischen Sport noch einmal ein richtiger Topklub bei ihm anklopfen.

Wie die spanische Zeitung berichtet, sei Dybala bereits dem FC Barcelona angeboten worden. Der Vertrag des Argentiniers läuft zwar noch bis 2025. Im kommenden Sommer könnte Dybala aber aufgrund einer Ausstiegsklausel zum Schnapper werden.

Ausländische Klubs sollen ihn bereits für zwölf Millionen Euro verpflichten können, heißt es laut Sport. Auch West Ham United soll Interesse haben. Die Roma soll jedoch versuchen ihn von einem Verbleib zu überzeugen – inklusive Gehaltserhöhung.

Dybala trifft zum 1:0 gegen Brighton

Der UEFA Superdonnerstag mit AS Roma gegen Brighton und Sturm gegen Lille jetzt live auf Sky Sport Austria – streame die Spiele mit dem Sky X Traumpass!

(skysport.de) / Bild: Imago