Ex-ÖFB-Teamspieler wird Interimstrainer bei Liefering

Der FC Liefering gibt Trainer Onur Cinel bis Saisonende für den FC Red Bull Salzburg frei, wo der 38-jährige Deutsche im Saisonfinish die Agenden des Cheftrainers übernimmt. Die interimistische Nachfolge tritt Daniel Beichler an, der das U18-Team der Salzburger in dieser Saison bisher zu 17 Siegen in 17 Spielen führte.

Beichler absolvierte in seiner Spielerkarriere insgesamt 144 Bundesligaspiele (38 Tore, 15 Assists) für Sturm Graz und die SV Ried. In Deutschland stand der fünffache ÖFB-Teamspieler bei der Hertha sowie als Leihspieler in Duisburg und Sandhausen unter Vertrag. Anfang 2017 beendete der heute 35-Jährige beim SKN St. Pölten seine Profikarriere.

Artikelbild: GEPA