Guirassy-Goldtor! Stuttgart besiegt Dortmund

Borussia Dortmund hat bei seinem großen Stadion-Jubiläum eine ganz bittere Niederlage kassiert und zittert um die erneute Champions-League-Qualifikation.

Der BVB verlor gegen den bestens organisierten VfB Stuttgart in einem eher enttäuschenden Topspiel mit 0:1 (0:0) und rutschte hinter RB Leipzig auf den fünften Tabellenplatz ab. In drei Wochen kommt es zum direkten Duell – mit womöglich entscheidendem Charakter.

Damit riss in den kniffligsten Saisonwochen auch die Dortmunder Siegesserie nach fünf Pflichtspielen, am Mittwoch steht das Hinspiel im Champions-League-Viertelfinale bei Atletico Madrid an. Der VfB hingegen darf dank des 24. Saisontores von Top-Torjäger Serhou Guirassy (64.) sein Comeback auf der ganz großen Fußball-Bühne planen.

(sport.sky.de/SID).

Beitragsbild: Imago.