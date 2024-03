Heimspiel für Piastri und Ricciardo in Down Under: Der Große Preis von Australien live bei Sky

Sky überträgt alle 24 Rennen der Saison 2024 vom ersten freien Training bis zur finalen Pressekonferenz nach der Siegerehrung live

Rennen am frühen Sonntagmorgen ab 4:55 Uhr – Vorberichte ab 4:00 Uhr

Das Sky Sport F1 Team am Wochenende im Einsatz: Sky Experte Timo Glock, Kommentator Sascha Roos und Moderator Peter Hardenacke

Darüber hinaus alle Sessions der Formel 2 und der Formel 3 live

Für ein besonderes Rennerlebnis auf Sky Q: Alle Sessions in UHD/HDR, zahlreiche innovative Funktionen wie On-Board-Kameras, „Pitlane Channel“, „Data Channel“, „Driver Tracker“ und „Was hab‘ ich verpasst?“-Funktion.

Wien, 20. März 2024 – Das dritte Rennen der langen Formel 1 Saison findet in Down Under, in Melbourne statt. Insbesondere die Lokalmatadoren Oscar Piastri und Daniel Ricciardo dürfen sich auf das frenetische Heimpublikum im Albert Park freuen, auch wenn sich zugleich die Frage stellt, wie sie mit dem besonderen Druck vor heimischer Kulisse umgehen werden.

Mit Spannung erwarten die Fans zudem die Fahrerbesetzung bei Ferrari, nachdem Carlos Sainz zuletzt aufgrund einer Blinddarm-OP ausfiel und Rookie Oliver Bearman bei seinem Formel 1 Debüt sensationell auf den siebten Platz und direkt die ersten Punkte in der Königsklasse einfuhr.

Frust machte sich hingegen bei Mercedes nach dem Abschneiden in Dschedda breit – hatten die Silberpfeilfe mit den schnellen Kurven doch ihre Probleme. Eine ähnliche Charakteristik wartet auf Lewis Hamilton und George Russel nun auf dem Albert Park Circuit, auf dem es erneut vier DRS-Zonen geben wird.

Mit insgesamt 24 Rennen ist der Formel 1 Rennkalender in diesem Jahr so umfangreich wie nie zuvor und Sky ist ab Donnerstag mit „Warm Up – Das Motorsport Spezial“ live dabei. Vom 1. Freien Training bis zur letzten Pressekonferenz können die Motorsportfreunde alles auf dem Non-Stop Motorsportsender Sky Sport F1 verfolgen. Sascha Roos wird alle Sessions in Melbourne gemeinsam mit Sky Experte Timo Glock live kommentieren.

Neben der Formel 1 zeigt Sky Sport F1 am Wochenende auch alle Sessions der Formel 2 und der der Formel 3. Sky Q Kund:innen können sämtliche Sessions in Melbourne zusätzlich in UHD/HDR verfolgen.

Die Formel 1® auf Sky Q: Alles an einem Ort

Das Rennen in Down Under gibt es auf Sky ohne Werbeunterbrechungen während des Renngeschehens zu sehen. Zuschauer:innen können sich on Demand auf Sky Q und Sky Go immer das Beste der Formel 1 und des Motorsports ansehen, wann es ihnen passt. Mit zahlreichen innovativen Funktionen wie 20 On-Board-Kameras aller Fahrer, dem „Data Channel“ und dem „Driver Tracker“ sowie der smarten „Was hab‘ ich verpasst?“-Funktion können sie ihr Rennerlebnis individuell gestalten. Zudem können Sky Kund:innen Highlight-Videos aller Sessions und die besten Klassiker-Rennen jederzeit auf Sky Q abrufen.

Sendeplan für den Großen Preis von Australien live auf Sky Sport F1:

Donnerstag, 21.3.:

16:30 – 16:45 Uhr: „Warm Up – das Motorsport Spezial“ auf Sky Sport News

19:15 – 19:40 Uhr: Formel 1 – Pressekonferenz Fahrer

22:50 – 23:45 Uhr: Formel 3 – Training

Freitag, 22.3.:

00:00 – 00:55 Uhr: Formel 2 – Training

02:15 – 04:00 Uhr: Formel 1 – 1. Freies Training

04:00 – 04:45 Uhr: Formel 3 – Qualifying

05:45 – 07:30 Uhr: Formel 1 – 2. Freies Training

07:30 – 08:15 Uhr: Formel 2 – Qualifying

08:15 – 09:15 Uhr: Formel 1 – Pressekonferenz Teamchefs

Samstag, 23.3.:

01:15 – 02:15 Uhr: Formel 3 – 1. Rennen

02:15 – 04:00 Uhr: Formel 1 – 3. Freies Training

04:15 – 05:15 Uhr: Formel 2 – 1. Rennen

05:45 – 07:30 Uhr: Formel 1 – Qualifying (Wiederholung um 15:45 Uhr)

07:30 – 08:00 Uhr: Formel 1 – Pressekonferenz Qualifying (Wiederholung um 17:30)

23:05 – 00:05 Uhr: Formel 3 – 2. Rennen

Sonntag, 24.3.:

01:35 – 02:50 Uhr: Formel 2 – 2. Rennen

04:00 – 04:55 Uhr: Formel 1 – Vorberichte (Wiederholung um 14:00 Uhr)

04:55 – 06:45 Uhr: Formel 1 – Rennen (Wiederholung um 14:55 Uhr)

06:45 – 07:30 Uhr: Formel 1 – Analysen & Interviews (Wiederholung um 16:45 Uhr)

07:30 – 08:00 Uhr: Formel 1 – Pressekonferenz

08:00 – 08:30 Uhr: Formel 1 – Ted’s Notebook: Australien

17:30 – 20:00 NTT IndyCar Series: The Thermal Club $1 Million Challenge

Montag, 25.3.:

14:00 – 14:15 Uhr: Highlights auf Sky Sport News