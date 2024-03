Hoffenheim holt Heimsieg gegen Werder Bremen

Im letzten Spiel der 24. Runde besiegte die TSG Hoffenheim mit Florian Grillitsch daheim Werder Bremen mit Romano Schmid 2:1. Die Hoffenheimer sicherten mit nun 33 Zählern Rang sieben unmittelbar vor den Bremern (30) ab.

Vor 25.000 Zuschauern in Sinsheim begannen die Hoffenheimer ganz stark. Beier, der beim Sieg am vergangenen Spieltag bei Borussia Dortmund (3:2) zweimal getroffen hatte, sorgte in der 6. Minute erstmals für große Gefahr vor dem Bremer Tor. Wenig später hatte Ihlas Bebou die Führung auf dem Fuß (7.).

Sekunden danach traf Beier, der immer mehr als heißer Kandidat für Bundestrainer Julian Nagelsmann gilt, per sehenswerter Direktabnahme nach einer Ecke. Auch nach der Führung blieben die Gastgeber am Drücker. Bebou (15.), Beier (19.) und Anton Stach (21.) hätten erhöhen können.

Bei den Bremen, die unter anderem auf Kapitän Marco Friedl verzichten mussten, ging so gut wie gar nichts. Das änderte sich erst in der 22. Minute, Felix Agu vergab die Chance zum Ausgleich. Vier Minuten später hatte Marvin Ducksch eine große Möglichkeit. In der 39. Minute war der Stürmer noch näher an einem Treffer, der Pfosten stand im Weg. Beier dagegen vollendete auf der Gegenseite einen ganz starken Konter nach Vorarbeit Bebous.

Zu Beginn des zweiten Durchgangs erhöhte Werder das Risiko. Agu hätte den Anschluss schaffen können (51.), Beier bei einem weiteren Konter eigentlich sein drittes Tor machen müssen (58.). In der 70. Minute verweigerte Schiedsrichter Matthias Jöllenbeck (Freiburg) dem Angreifer einen eigentlich klaren Foulelfmeter.

Nach dem Platzverweis gegen Bülter nahm TSG-Trainer Pellegrino Matarazzo den Doppel-Torschützen in der 77. Minute vom Platz, die Fans feierten den Stürmer mit Sprechchören.

(SID/APA) / Artikelbild: Imago