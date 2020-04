IM LIVESTREAM: Das Traum-Halbfinale in der ePremier League Invitational

Auch die Premier League wechselt den Spielort und verlagert seine Duelle aus dem Stadion in die virtuelle Welt. Sky zeigt die ePremier League Invitational live im Stream. Alle Infos.

Seit Dienstag, 21 April, spielen die Stars an der Konsole gegeneinander um den Turniersieg. Unter anderem sind Raheem Sterling (Manchester City), Trent Alexander-Arnold (FC Liverpool), Moussa Sissoko (Tottenham Hotspur) und Wilfried Zaha (Crystal Palace) am Start.

An den ersten drei Tagen werden die Vorrundenspiele ausgetragen, ehe es am Freitag mit dem Viertelfinale in die K.o.-Phase geht. Am Samstag werden dann die Halbfinalspiele und das Finale ausgetragen. Dabei kommt es unter anderem zum Kracher Liverpool gegen ManCity.

Halbfinale & Finale im LIVESTREAM

Samstag ab 16 Uhr

Halbfinale 1: Trent Alexander-Arnold (Liverpool) vs Raheem Sterling (Manchester City

Halbfinale 2: Dwight McNeill (Burnley) vs Diogo Jota (Wolves)

Finale: Winner SF1 vs Winner SF2

So liefen die Viertelfinal-Duelle

Neal Maupay (Brighton) vs Dwight McNeil (Burnley) 0:1 G.G.

Andre Gomes (Everton) vs Raheem Sterling (Manchester City) 2:4

Trent Alexander-Arnold (Liverpool) vs Christian Atsu (Newcastle) 4:1

Diogo Jota (Wolves) vs Lys Mousset (Sheffield United) 5:2

So liefen die Achtelfinale-Duelle



Josh Franceschi (Arsenal) vs Dwight McNeil (Burnley) 1:3

Diogo Jota (Wolves) vs Wilfred Ndidi (Leicester) 8:2

Todd Cantwell (Norwich) vs Lys Mousset (Sheffield United) 2:6

Neal Maupay (Brighton) vs Philip Billing (Bournemouth) 4:2