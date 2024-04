Klagenfurt holt Mittelfeldspieler von Blau-Weiß Linz

Tobias Koch steht laut Sky-Informationen vor einem Wechsel zu Austria Klagenfurt. Der Mittelfeldspieler von Blau-Weiß Linz wird nach seinem Vertragsende im Sommer ablösefrei nach Kärnten wechseln. Auch der Wolfsberger AC soll an einer Verpflichtung Interesse gehabt haben. „Transfermarkt.at“ hat zuerst berichtet.

Der 23-Jährige, dessen Profikarriere bei Sturm Graz begann, stieg im Vorjahr mit BW Linz in die ADMIRAL Bundesliga auf. Auch in der aktuellen Saison zählt Koch zum Stammpersonal von Trainer Gerald Scheiblehner. Er absolvierte 22 von 26 möglichen Bundesligaspielen und stand dabei jedesmal in der Startelf der Oberösterreicher.

Artikelbild: GEPA