Kulm 2024: Programm und Zeitplan der Skiflug-WM

In der Region Bad Mitterndorf/Tauplitz geht es diese Woche um die einzigen in der Zwischensaison für die Skispringer zu ergatternden Medaillen. Die Weitenjäger gastieren bei den 28. Skiflug-Weltmeisterschaften zum sechsten Mal am Kulm. So läuft die Skiflug-WM ab.



WM-Programm:

Donnerstag: Training (11.30), Qualifikation (14.00), Eröffnung (17.00)

Freitag: Einzel/1. und 2. Durchgang (14.00)

Samstag: Einzel/3. und 4. Durchgang (14.00)

Sonntag: Teambewerb (14.00)

Schanzenrekord (nach Umbau 2014):

244 m – Peter Prevc (SLO) 16.1.2016

WM-Medaillengewinner seit 2000 und alle ÖSV-Weltmeister seit 1972:

2000/Vikersund: 1. Sven Hannawald (GER) – 2. Andreas WIDHÖLZL (AUT) – 3. Janne Ahonen (FIN)

2002/Harrachov: 1. Hannawald – 2. Martin Schmitt (GER) – 3. Matti Hautamäki (FIN)

2004/Planica: 1. Roar Ljökelsoy (NOR) – 2. Ahonen – 3. Tami Kiuru (FIN)

2006/Bad Mitterndorf/Kulm: 1. Roar Ljökelsoy (NOR) – 2. WIDHÖLZL – 3. Thomas MORGENSTERN (AUT)

2008/Oberstdorf: 1. Gregor SCHLIERENZAUER (AUT) – 2. Martin KOCH (AUT) – 3. Ahonen

2010/Planica: 1. Simon Ammann (SUI) – 2. SCHLIERENZAUER – 3. Anders Jacobsen (NOR)

2012/Vikersund: 1. Robert Kranjec (SLO) – 2. Rune Velta (NOR) – 3. KOCH

2014/Harrachov: 1. Severin Freund (GER) – 2. Anders Bardal (NOR) – 3. Peter Prevc (SLO)

2016/Bad Mitterndorf/Kulm: 1. Prevc – 2. Kenneth Gangnes (NOR) – 3. Stefan KRAFT (AUT)

2018/Oberstdorf: 1. Daniel-Andre Tande (NOR) – 2. Kamil Stoch (POL) – 3. Richard Freitag (GER)

2020/Planica: 1. Karl Geiger (GER) – 2. Halvor Egner Granerud (NOR) – 3. Markus Eisenbichler (GER) – 4. Michael Hayböck (AUT)

2022/Vikersund: 1. Marius Lindvik (NOR) – 2. Timi Zajc (SLO) – 3. KRAFT

Österreichische Weltmeister:

Einzel: 1979/Planica – Armin Kogler; 1986/Kulm: Andreas Felder; 1996/Kulm: Andreas Goldberger; 2008: Schlierenzauer

Team: 2008 – Schlierenzauer, Koch, Morgenstern, Andreas Kofler; 2010 – Wolfgang Loitzl, Morgenstern, Koch, Schlierenzauer; 2012 – Morgenstern, Kofler, Schlierenzauer, Koch

Weltrekord-Entwicklung seit 2000:

2000 Planica Thomas HÖRL (AUT) 224,5 m

2000 Planica Andreas GOLDBERGER (AUT) 225

2003 Planica Matti Hautamäki (FIN) 231

2005 Planica Björn Einar Romören (NOR) 234,5

2005 Planica Matti Hautamäki (FIN) 235,5

2005 Planica Björn Einar Romören (NOR) 239

2011 Vikersund Johan Remen Evensen (NOR) 246,5

2015 Vikersund Peter Prevc (SLO) 250

2015 Vikersund Anders Fannemel (NOR) 251,5

2017 Vikersund Robert Johansson (NOR) 252 (18.3.)

2017 Vikersund Stefan KRAFT (AUT) 253,5 (18.3.)

