Laimers Leipziger kämpfen bei Manchester City um den Aufstieg und Liverpool ist in Madrid auf eine Sensation aus: Alle Achtelfinal-Rückspiele der UEFA Champions League live bei Sky Sport Austria

Das Topspiel am Dienstag: Manchester City gegen RB Leipzig ab 20:00 Uhr mit einer ausführlichen Vorberichterstattung live auf Sky Sport Austria 2

Das Vorjahresfinale am Mittwoch: Real Madrid gegen FC Liverpool ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 2

Sky Sport Austria zeigt alle Spiele des UEFA Champions League Achtelfinales live: am Dienstag außerdem FC Porto gegen Inter Mailand und am Mittwoch SSC Napoli gegen Oliver Glasners Eintracht Frankfurt



Die UEFA Champions League am Dienstag mit Lothar Matthäus & Andreas Herzog und die UEFA Champions League am Mittwoch mit Didi Hamann & Marc Janko



Als Analyse-Experte ist Marko Stankovic Dienstag und Mittwoch im Einsatz

Die ersten vier Plätze für das Viertelfinale der UEFA Champions League sind bereits vergeben, in den verbleibenden Achtelfinal-Rückspielen kämpfen die Teams um die letzten Tickets für die besten Acht der Königsklasse.



Die UEFA Champions League am Dienstag mit Manchester City gegen Konrad Laimers RB Leipzig mit Lothar Matthäus & Andreas Herzog

Am Dienstag kommt es zum Rückspiel zwischen Pep Guardiolas Manchester City und RB Leipzig von Ex-Salzburg Trainer Marco Rose. Das 1:1 aus dem Hinspiel verspricht ein offenes Spiel, bei dem wieder viel Arbeit auf Mittelfeldmotor Konrad Laimer wartet. Gelingt es den Leipzigern gegen die Sky Blues aufzusteigen? Ab 20:00 Uhr können Sky Zuseher:innen die Partie live auf Sky Sport Austria 2 verfolgen.



Zeitgleich kommt es in Portugal zum Spiel FC Porto gegen Inter Mailand. Die Mailänder konnten sich im Hinspiel durch das späte Tor von Stürmer Romelu Lukaku behaupten. Ob den Portugiesen im Heimspiel der Aufstieg gelingt oder die Nerazzurri weiter vom Titel träumen dürfen, ist ab 20:00 Uhr auf live auf Sky Sport Austria 3 zu sehen.



Am Dienstag begrüßt Constanze Weiss die Zuschauer:innen gemeinsam mit Lothar Matthäus & Andreas Herzog. Analyse-Experte Marko Stankovic liefert spannende Einblicke in die taktischen Winkelzüge der Spitzenteams.





Das Rückspiel im Duell der Startrainer Carlo Ancelotti gegen Jürgen Klopp mit Didi Hamann & Marc Janko live auf Sky Sport Austria

Das Hinspiel in Liverpool bot ein Spektakel. Nach einem schnellen 2:0 für die „Reds“ konnte sich das „weiße Ballett“ am Ende klar mit 5:2 durchsetzen. Durch den beeindruckenden Sieg gegen Manchester United hat der LFC wieder Mut gefasst und ist bereit für die Sensation im Estadio Santiago Bernabeu in Madrid. Gelingt es der Elf von Jürgen Klopp auswärts den Aufstieg zu feiern oder bringt das Team von Carlo Ancelotti den Vorsprung über die Zeit? Ab 20:00 Uhr wird das Aufeinandertreffen der Starteams live auf Sky Sport Austria 2 übertragen.



Im zweiten Match des Abends trifft Eintracht Frankfurt von Trainer Oliver Glasner im Stadio Diego Armando Maradona auf den SSC Napoli. Die Italiener konnten sich in Frankfurt mit 2:0 durchsetzen und möchten im Rückspiel mit den eigenen Fans im Rücken den Aufstieg ins Viertelfinale feiern. Ob Glasners Frankfurter eine Überraschung schaffen, können Sky Zuseher:innen ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 3 sehen.



Sky Anchor Martin Konrad begrüßt die Zuseher:innen am Mittwoch ab 20:00 Uhr gemeinsam mit Didi Hamann & Marc Janko. Als Analyse-Experte ist Marko Stankovic im Einsatz.



Alle 138 Spiele der UEFA Champions League live bei Sky

Für die laufende Rechteperiode der UEFA Champions League bietet Sky sämtliche 138 Spiele des wichtigsten Klubwettbewerbs des europäischen Fußballs live. Natürlich überträgt Sky dabei auch das Finale der UEFA Champions League live.



Der Vertrag umfasst alle 125 Spiele der Gruppenphase des Wettbewerbs und der K.o.-Runde inklusive des Finales sowie die zwölf Playoff-Begegnungen und den UEFA Super Cup.





Bild: Imago