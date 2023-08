LASK im Linzer-Derby gegen Blau-Weiß unter Zugzwang

Der LASK steht nach dem mäßig erfolgreichen Saisonstart in der Fußball-Bundesliga bereits ein bisschen unter Zugzwang. Im ersten Linzer Bundesliga-Derby seit mehr als 26 Jahren gegen Blau-Weiß Linz sind beim Dritten der vergangenen Saison am Samstag (ab 19:00 Uhr live und exklusiv auf Sky Sport Austria 1 – streame das Spiel mit dem Sky X Traumpass) nach zwei Spielen ohne Sieg drei Punkte Pflicht. „Für uns ist es eine der Kernbotschaften, dass wir zeigen, wer die Nummer eins ist“, sagte LASK-Trainer Thomas Sageder.

Der Coach forderte von seiner Elf, „mutig, entschlossen und spielstark“ aufzutreten. Die 0:2-Niederlage gegen Sturm sei jedenfalls fachlich aufgearbeitet worden. „Ich spüre eine unglaubliche Vorfreude“, betonte Sageder, der von Dezember 2017 bis März 2019 als BW-Trainer tätig gewesen war. Leistungsträger Sascha Horvath sah eine gewisse Lockerheit in der Mannschaft des LASK und ergänzte vor dem Duell vor heimischer Kulisse: „Wir haben mit den Fans nach dem Sturm-Spiel gesprochen und die Vorfreude auf das Derby in den Augen gesehen.“

Einige Fans machten aber mit einer ungewöhnlichen Aktion auf sich aufmerksam. Wie die „OÖN“ berichteten, baumelten zuletzt blau-weiße Stoffschlümpfe auf Galgen von einer Brücke bei der Unteren Donaulände in Linz, zudem seien Graffitis mit Schlümpfen im Fadenkreuz auf Züge geschmiert worden. Bei den LASK-Fans gelten die Comicfiguren als Symbol für den Stadtrivalen. Die blau-weißen Fans antworteten indes mit einer Sammelaktion für Stofftiere, die bedürftigen Familien gespendet werden sollen.

Die Rollen auf dem Rasen sind klar verteilt. Das verdeutlicht auch ein Blick in die jeweiligen Finanzen. Der LASK erhielt für Angreifer Keito Nakamura kolportierte zwölf Millionen Euro vom französischen Club Stade Reims, der gesamte Blau-Weiß-Kader ist in etwa die Hälfte davon wert. Sportlich hat der Aufsteiger mit einem späten Comeback gegen den TSV Hartberg (3:3) am vergangenen Sonntag den ersten Punkt der Vereinsgeschichte im Oberhaus geholt.

Scheiblehner: „Wir haben lange darum gekämpft, vor so einer Kulisse spielen zu dürfen“

„Wir sind mit einer guten Stimmung in die Woche gegangen und freuen uns schon aufs Derby“, versicherte BW-Trainer Gerald Scheiblehner. Dessen Truppe müsse sich nun an die ungewohnte Kulisse vor wohl 19.000 Zuschauern gewöhnen. „Auch das ist ein Lernprozess. Das wird eine Erfahrung. Jetzt gilt es, die Gesänge von den Schwarz-Weißen zu überhören“, sagte Scheiblehner. „Wir haben lange darum gekämpft, vor so einer Kulisse spielen zu dürfen. Ich werde versuchen, Kommandos zu geben, aber es wird mich keiner hören.“

Das bisher letzte Bundesliga-Derby gewann der damalige FC Linz am 31. Mai 1997 mit 3:0 gegen die Athletiker. Kurz zuvor war die Fusion des FC mit dem LASK bekannt geworden, die quasi die Auflösung des FC Linz bedeutete. Im gleichen Jahr wurde mit Blau-Weiß Linz ein Verein gegründet, der sich selbst als Nachfolger des einstigen VÖEST-Werksclubs betrachtet.

