Leipzig-Neuzugang Baumgartner verpasst Supercup-Duell gegen Bayern

RB Leipzig muss im Supercup-Finale gegen Bayern München auf Neuzugang Christoph Baumgartner verzichten.

Der ÖFB-Teamspieler befindet sich nach einer muskulären Blessur im hinteren Oberschenkel auf dem Weg zurück. Wie Leipzig am Freitag bekannt gab steht der Offensivspieler wieder vollumfänglich im Trainer. „Für den Supercup am Samstag reicht es allerdings noch nicht“, schrieb der Pokalsieger auf Twitter.

+++ Personal-Infos +++ Christoph #Baumgartner ist wieder vollumfänglich im Training – für den Supercup am Samstag reicht es allerdings noch nicht. pic.twitter.com/uUqTpivOXl — RB Leipzig (@RBLeipzig) August 11, 2023

Bild: Imago