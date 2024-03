Leverkusen setzt in Titeldreikampf keine Prioritäten

Bayer Leverkusen hat vor dem Rückspiel am Donnerstag im Achtelfinale der Fußball-Europa-League gegen Karabach Agdam (um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 5 – streame das Spiel mit dem Sky X Traumpass) betont, keine Gewichtung zwischen der Bundesliga, der Europa League und dem DFB-Pokal vorzunehmen.

Nach dem 2:2 im Hinspiel in Aserbaidschan vergangene Woche steht die „Werkself“ unter Zugzwang. Liverpool will hingegen den komfortablen Vorsprung gegen Sparta Prag verteidigen, während auf Freiburg ein hartes Duell mit West Ham wartet.

„Ich liebe diese Spiele, wenn es um alles oder nichts geht“

35 Pflichtspiele hat Leverkusen in dieser Saison absolviert, dabei ist die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso ungeschlagen geblieben. Im Hinspiel brauchte es allerdings ein Tor von Patrik Schick in der Nachspielzeit, um mit dem 2:2 diese Serie zu halten. Obwohl im Kampf um drei Titel die heiße Phase beginnt, setzt Leverkusen keine Prioritäten.

„Morgen geben wir Vollgas. Am Sonntag in der Liga gegen Freiburg geben wir Vollgas. Und dann im Pokal auch wieder“, sagte Alonso, der sich alle drei Trophäen krallen will. Auf das Rückspiel gegen Karabach freut sich der Spanier schon besonders: „Ich liebe diese Spiele, wenn es um alles oder nichts geht.“

Liverpool und Freiburg wollen Aufstieg fixieren

Bereits zuvor will der SC Freiburg bei West Ham United (ab 18:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 3) seinen knappen 1:0-Vorsprung vom Hinspiel über die Runden bringen. Nach dem Goldtor von ÖFB-Teamstürmer Michael Gregoritsch stehen die Breisgauer kurz vor ihrem ersten Einzug in ein Europa-League-Viertelfinale. Die Aufgabe wird allerdings keine einfache, West Ham hat seine jüngsten zehn Europa-League-Heimspiele allesamt gewonnen. „Wir werden alles tun, um das Ruder herumzureißen. Wir wissen unsere Fans und eine grandiose Stimmung hinter uns“, meinte Trainer David Moyes. Auch Freiburgs Trainer Christian Streich ist die Schwere der Aufgabe bewusst: „Wenn wir es schaffen wollen in West Ham, brauchen wir eine unglaublich reife Leistung.“

Währenddessen kann Titelfavorit Liverpool schon mit dem Viertelfinale planen. Nach dem 5:1-Sieg bei Sparta Prag ist der Aufstieg für die Elf von Jürgen Klopp nur noch Formsache. Obwohl am Sonntag im FA-Cup-Viertelfinale Manchester United auf die „Reds“ wartet, liegt der Fokus auf der Partie am Donnerstag (um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 3). „Wir müssen das Hinspielresultat ignorieren. Wir wollen den Rhythmus behalten und nicht an unser nächstes Spiel am Sonntag denken, auch wenn es gegen Manchester United geht“, erklärte Klopp.

(APA) / Bild: Imago