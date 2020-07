Liverpool-Kapitän Henderson zu “Englands Fußballer des Jahres” gewählt

Die britische Fußballpresse hat Jordan Henderson, Kapitän des Meisters FC Liverpool, zu Englands Fußballer des Jahres gewählt.

Das gab die Football Writers’ Association (FWA) am Freitag bekannt. Für den 30-Jährigen stimmte demnach mehr als ein Viertel der teilnehmenden Journalisten. Henderson setzte sich vor Kevin De Bruyne (Manchester City) und Marcus Rashford (Manchester United) durch.

“But as grateful as I am I don’t feel like I can accept this on my own. I don’t feel like anything I’ve achieved this season or in fact during my whole career has been done on my own.

“I hope those who voted for me did so partly to recognise the entire team’s contribution.” ✨🔴

— Liverpool FC (Premier League Champions 🏆) (@LFC) July 24, 2020