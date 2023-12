Lloris vor Wechsel in die USA

Hugo Lloris spielt seit Sommer bei den Tottenham Hotspur keine Rolle mehr. Dennoch steht der französische Rekordnationalspieler und Weltmeister von 2018 bei den Spurs noch bis Sommer 2024 unter Vertrag. Im Winter könnte der 37-Jährige seinen langjährigen Verein vorzeitig verlassen.

Wie Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, steht Lloris vor einem Wechsel zu Los Angeles FC in die MLS.

Demnach befindet sich der Goalie, der ab 2012 fast 450 Pflichtspiele für Tottenham absolviert hat, in fortgeschrittenen Gesprächen mit LAFC. Die Spurs würden einem Wintertransfer zustimmen. Nun liegt es an Lloris, einem Wechsel in die USA zuzustimmen.

🚨🇺🇸 LAFC are advancing in talks to sign Hugo Lloris from Tottenham, deal being discussed on player side but MLS move considered concrete as @pokeefe1 called.

Spurs already gave the green light, it’s up to Lloris. pic.twitter.com/vUTKOgoE8X

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 28, 2023